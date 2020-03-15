Народний депутат Андрій Кіт задекларував 2,5 млн грн готівки та 1,1 млн грн зарплати і це тільки за 2018 рік

Про це пише «Варіанти» з посиланням на декларації про доходи політика.

Як відомо, самовисуванець Андрій Кіт на дострокових парламентських виборах 21 липня 2019 року переміг у 126 виборчому окрузі - охоплює Моршин, Стрий, Жидачівський та Стрийський райони Лівівщини. Досвід на політичному фронті він мав і раніше - був нардепом Верховної Ради VIII скликання, йшов від Блоку Петра Порошенка на тому ж окрузі. До того народний обранець не один рік був керівником або ж у керівному складі промислових і торгових підприємств, зокрема працював заступником директора ТОВ "Млин Агро", ТОВ "Підгірці", ПП "Агрофірма "Лугове", ТОВ "Буське сорто-насінницьке підприємство".

Андрій Кіт задекларував 1 163 128 грн загального доходу минулого року, сумма включає: зарплата у Верховній Раді 412 998 грн, кошти на виконання депутатських повноважень - 422 880 грн, 237 250 грн – компенсація для оренди житла, й до того ж - компенсація вартості проїзду на цілих 90 000 грн.

Раніше, у 2017 році, Кіт отримав 240 558 грн зарплати. Роком раніше - у 2016 році він подав у декларації 138 711 грн зарплати та 166 860 грн – компенсація за найм житла. Далі за зворотньою хронологією:

2015 отримав 77 357 грн заробітної плати;

2014 - 1 483 663,92 грн загального доходу;

2013 році був 1 626 858 грн. задекларованих коштів.

Дружина нардепа, Марія Кіт, також непогано заробляє:

«У 2018 році отримала 316 150 грн зарплати у ТОВ "Буське сорто-насінницьке підприємство", 364 908 грн становив дохід від продажу цінних паперів та корпоративних прав».

Окрім того, у нардепа в розпорядженні і володінні є вартісна нерухомість:

«Кіт має квартиру площею 72,2 кв.м у Львові та користується житловим будинком площею 376,3 кв.м у селі Ясенівці Золочівського району, що належить Надії Гурській», - пише видання. Але це ще не все, йдеться у матеріалі. До всього дружина нардепа володіє двома земельними ділянками площею 4382 та 2130 кв.м у селі Деревач Пустомитівського району:

«Також з 2017 року їй належить земля на 4300 кв.м й будівля охорони мотельного комплексу, площею 12,6 кв.м, у селі Деревач, а з 2016 року – будівля свинарника, площею 1333,1 кв.м, у селі Юшківці Стрийського району».

Також відомо, що Марія Кіт з 2018 року орендує земельну ділянку, площею 14635 кв.м у селі Юшківці. Додамо, у 2017 році у неї ще були земля у 6654 кв.м та складські приміщення у селі Любинці, що на Стрийщині, проте Кіт їздить на авто Toyota Land Cruiser 2015 року випуску власником якої є приватне підприємство" Агрофірма "Лугове", як й у позаминулому року. Найцікавіше, що Кіт не внесено площу наступних приміщень у свою декларацію.

Як пильно подивитися, то дружина нардепа справжня багатійка:

Марія Кіт має 20% від загального капіталу ТОВ "Галич екофрукт" вартістю 380 000 грн (у 2017 році – 33,34%), 75% – ТОВ " Любинецький млин" (1 199 700 грн), 100% – ТОВ "Підгорецьке молочко" (5 000 грн), 33,36% – ТОВ "Сади Галичини" (258 452 грн), а також 25% – ТОВ "Львівські свинки" (1 750 000 грн), що з'явилося лише у 2018 році. Вона є кінцевою власницею фірм: ТОВ "Галич екофрукт" та ТОВ "Сади Галичини".

Щодо готівкових, то Кіт володіє 2 500 000 грн, для порівняння - у 2017 році було 2 350 000 грн.

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