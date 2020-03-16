Володимир Зеленський підписав указ щодо заходів протидії епідемії коронавірусу COVID-19

Підписаний президентом 16 березня указ передбачає створення Координаційної ради щодо протидії поширенню COVID-19. Цей консультативно-дорадчий орган буде займатись моніторингом ситуації і напрацюванням пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню вірусу.

Як повідомляється в указі, Координаційна рада зможе: отримувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали; запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до його компетенції.

Крім того, президент затвердив персональний склад ради, куди увійшов він сам в ролі голови, а також глава МВС Арсен Аваков, секретар РНБО Олексій Данилов, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, голова Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і багато інших топ-чиновники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що через загрозу поширення коронавіруса Covid-19 в українських містах вводяться жорсткі карантинні заходи: працювати будуть тільки продуктові магазини, аптеки та заправки.

На карантин міста йдуть з завтрашнього дня, 17 березня.

Спеціальні заходи вводять в Запоріжжі, Миколаєві, Тернополі, Полтаві, Івано-Франківську, Ужгороді та Рівному.

Раніше про карантин повідомили в Києві, Львові та Одесі.

Зазначимо, нові заходи передбачають припинення роботи об'єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб:

всіх магазинів, крім продуктових і аптек;

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

кафе, ресторанів, закладів громадського харчування;

дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;

фітнес - клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

торгово - розважальних центрів;

всіх ринків.

Нагадаємо, у Зеленського розкрили хитрий план наживи на українців: "Продукти не завозять спеціально".

Як повідомляла Politeka, українські міста закриваються один за іншим: повний список, ситуація загострюється.

Також Politeka писала, що названа жахлива цифра хворих коронавірусом українців.