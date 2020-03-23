У голови МОЗ України Іллі Ємця виникли розбіжності з Офісом президента

Про це повідомило джерело в оточенні міністра, коментуючи інформацію про його відставку, передає "Обозреватель".

Є кілька причин, чому Ємець має намір покинути пост. Зокрема, МОЗ отримує недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом, в тому числі на фізичний захист лікарів і необхідне обладнання для кабінетів інтенсивної терапії.

Крім того, Ємець не згоден з ситуацією, що йому нав'язують "зверху" кадрову політику в міністерстві: мова про заступників з числа підприємців від медицини.

Також міністр виступає проти реформи у нинішньому вигляді. Ємець впевнений, що її потрібно відкласти на 6-12 місяців, переглянути ідеологію, інакше "медицину чекає колапс".

"Пан Ємець – шанований у своїх колах фахівець. Міністру не потрібні формальні посади, тому в ситуації, коли йому не дозволяють зайнятися порятунком країни, вихід один – відставка", – заявив джерело.

Раніше ми повідомляли про те, що Ємець має намір подати у відставку, в понеділок, 23 березня, в своєму Фейсбук повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський.

Ситуація викликала переполох в мережі. Однією з ймовірних причин відставки може стати небажання президента Володимира Зеленського вводити надзвичайний стан в країні, на якому наполягає Ємець. Також називалася гіпотеза, що Ємець просто не хоче очолювати міністерство у той час, як почнуть вмирати від коронавіруса українці.

З'явилася інформація, що у разі звільнення Ємця його місце займе нинішній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Також ми писали, 23 березня в МОЗ заявили про початок другого етапу боротьби з коронавірусом, який включає лікування. Мова про те, що COVID-19, незважаючи на всі спроби влади недопущення його в Україну, все ж проник в країну.

Третій етап - смертність, тому в даний час слід не допустити пандемії. Якщо в Китаї показник смертності - 3-4%, а в Італії вже 8-9%, то, за словами Ємця, в Україні слід зробити все, щоб цей показник був нижче.

Зазначимо, станом на 10 годин 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджених випадки CОVID-19, 3 смерті і 1 одужання.

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Також Politeka писала, що перший одужав від коронавіруса українець приголомшив одкровенням про лікуванні: "70% за свій рахунок".