Екс-голову України Віктор Янукович заарештували заочно в Україні на два місяці
Київський суд ухвалив рішення про взяття під варту колишнього президента. Про це повідомив адвокат Януковича в інтерв'ю РосСМИ, передає Politeka.net.
Раніше ми повідомляли, що фірма сина екс-президента Віктора Януковича Олександра отримала в ОРДЛО шахти "Чайкіно" з запасами вугілля в 100 млн тонн.
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Про це розповів журналіст Денис Казанський на своєму YouTube-каналі.
"На телеканалі, який захоплений бойовиками ДНР, вийшов цікавий сюжет про компанії "Майстер-торг"... Ця компанія якимось чином взяла в експлуатацію макіївської шахти "Чайкіно", і тепер видобуває на цій шахті вугілля... В сюжеті приватник подається мало не героєм... що прийшли люди, взяли собі шахту з запасом в 100 млн тонн вугілля... Ця компанія непроста, вона пов'язана з сином побіжного президента", - зазначає журналіст.
Повідомлялося, що у побіжного екс-президента України Віктора Януковича близько двох років тому народився син на ім'я Григорій.
Про це повідомила українська журналістка Соня Кошкіна.
"І про кохання. Віктора Федоровича Януковича можна вітати. Молодий батько.
Власне, вже більше півтора років - ближче до двох. Син Григорій. Від молодої дружини Люби", - написала Кошкіна.
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