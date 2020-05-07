Президент Володимир Зеленський відхилив пропозицію Олександра Лукашенка приїхати до Мінська на парад 9 травня

Про це повідомили в директораті з питань інформаційної політики Офісу президента.

"В Україні - карантин. Глава держави поки не здійснює закордонних візитів", - передає заяву "Радіо Свобода".

Зазначимо, думки українців щодо вирішення Зеленського не їхати на парад в Мінськ розділилися, в коментарях спалахнув скандал.

«Лукашенко молодець. Це не повага до ветеранів які воювали за мир, і за це їм ніхто не платив, а зараз як до собак відносяться, хоч би це свято не забирали, їх залишилося дуже мало. Господи, яка ганьба, що твориться в цій країні і в цьому світі!», «Лукашенко молодець. Все правильно робить, нашому президенту з нього треба брати приклад», - пишуть в мережі.

У той же час інші підтримують рішення Зеленського.

Люди також закликали не розпалювати міжнаціональну ворожнечу.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно запросив глав інших держав (хоча б колишнього Радянського Союзу) приїхати до Мінська на парад Перемоги.

"Правильно було б зібратися в Мінську. Це республіка, яка була стерта з лиця землі, яка першою прийняла удар. Це сама постраждала республіка - живий пам'ятник війні", - додав він.

Лукашенко запевняв, що проведення пам'ятних заходів не вплине на здоров'я.

Спілкуючись з президентом Молдови Ігорем Додоном, глава Білорусі попередив, що "парад перемоги" в Мінську будуть проводити «акуратно», і наполягати на участі ветеранів ніхто не планує.

Потім у мережі з'явилася інформація про те, як Білорусь готується до приїзду лідерів колишніх країн СРСР.

зокрема повідомлялося, що жителів Мінська заманюють на парад на 9 травня подарунками. Однак йти на масові заходи в розпал пандемії хочуть не багато.

Нагадаємо, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".

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