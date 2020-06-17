Президент Володимир Зеленський видав новий указ, який певних осіб

В українському розвідспівтоваристві знову зміни, передає Politeka.net. Відомо, що раніше гарант призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки, а зараз було вирішено прибрати розвідувальний комітет і створити замість нього інший.

На сайті президента стверджується, що дане рішення покликане удосконалити систему забезпечення керівництва, координації та контролю за діяльністю розвідувальних органів України. Відповідний указ №230/2020 про створення Комітету з питань розвідки при президентові вже підписаний.

При цьому був скасований указ колишнього президента Петра Порошенка про введення в дію об'єднаного комітету з питань розвідувальної діяльності. Всі повноваження перейдуть до нового комітету.

Указ про створення нового комітету засекречений, тому говорити про повний текст не представляється можливим.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак привідкрив завісу над тим, що думає Володимир Зеленський з приводу подальшого переобрання на посаду.

За словами Єрмака, що рішення буде приймати президент, а він би порадив би Зеленському приймати його ближче до закінчення першого терміну.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський подав в суд на ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова.

Суть позову – погроза або насильство щодо державного або громадського діяча.

Швидше за все, позов пов'язаний з тим, що Сергій Поярков дозволив собі нешанобливо відгукуватися про президента в ефірі програми, обзиваючи главу держави.

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