Колишній український депутат, політик і голова політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко дав свої коментарі щодо бюджету країни

За його словами, дивлячись на проект бюджету, можна зробити висновок, що українцям нічого хорошого очікувати не потрібно.

Про це Микола Томенко повідомляє на своєму каналі в YouTube.

Також політик сказав, що після прийняття бюджету України на наступний рік, можна буде помітити тільки збільшення кількості виділених грошей на структуру влади. За словами Томенка, українці побачать найбільший недолік грошей у бюджеті.

"Фантастична кількість грошей, які ми повинні будемо повернути. Невелике зростання пенсій, заробітної плати і незрозумілу систему функціонування економіки, яка повинна була витримати цей непростий черговий 2021 рік", - підкреслив Микола Томенко.

Крім того, Микола Томенко згадав, що коли серед політиків обговорювався цей бюджет, то багато його розкритикували. Варто згадати і слова голови фракції " Батьківщина "Юлії Тимошенко про те, що це"бюджет - катастрофа".

Український політик каже, що члени КСУ стали "жертвами" системи звітності, оскільки під час перевірки у них виявили якісь не стикування.

"Ну пограли в таку корпоративну єдність. Я називаю це вічною партією чиновників, тобто, вони йдуть в різні партії або ж симпатизують рідним партіям", - вважає Микола Томенко.

Політик каже, що члени КСУ, перебуваючи на таких посадах, вважають, що в їх особисте життя не повинні лізти, але зобов'язані платити багато грошей.

"Вони вважають, що якщо вони займають такі серйозні посади, це означає Те, що ми їм повинні платити не тільки великі заробітні плати, а взагалі не втручатися в їх особисте життя", - додав політик.

Нагадаємо, що політик Микола Томенко прокоментував бунт, який нещодавно пройшов під стінами КСУ.

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко розповів, що кандидати на пости мерів роздають студентам вузів Фінанси.

Також Politeka писала, що екс-нардеп Микола Томенко несподівано розкритикував Віталія Кличка.