Як пише Politeka.net, посилаючись на дані телеканалу "Рада", радник голови офісу Президента Олексій Арестович під час інтерв'ю розповів про те, як проходить захист Маріуполя.

За його словами, на даний момент ЗСУ надійно захищають Маріуполь від окупантів, їм практично неможливо взяти місто під свій контроль.

«Взяти Маріуполь практично неможливо, це величезне 400-тисячне місто з чотирма великими районами, які дуже важко брати. Надійно захищають, зокрема, мої бойові побратими. Я знаю, що вони не здадуть місто» - поділився думками в інтерв'ю Арестович.

Також він розповів, що зараз окупанти відіграються на жителях через їх опір, адже вони не бажають здавати місто. Зараз також в Маріуполі проблеми з опаленням, світлом, зв'язком і тд. Вже не раз були спроби створити "зелені коридори", але з обстрілювали окупанти.

"Ми робимо надлюдські зусилля, особливо Ірина Верещук, щоб організувати нарешті "зелений коридор". Думаю, що врешті-решт цю проблему вирішать. І люди зможуть вийти. ",- зазначив Арестович.

Також, як відомо, окупанти з РФ кілька днів тому захопили Запорізьку АЕС і досі охороняють її, а також відмовляються відпустити працівників станції.

За словами Олексія Арестовича, тим не менш, зараз вже багато окупантів втекли звідти. Угруповання, яке захоплювало Запорізьку АЕС кілька днів тому – три батальйонні групи, вже "розпорошилися" в запорізьких степах.

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