У подальших планах президента країни-агресора Володимира Путіна вторгнення в Литву, яка є членом НАТО. Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов у прямому ефірі українського телемарафону.
За словами Данилова, Путін може не зупинитися і на цьому.
"Російська Федерація не збирається зупинятися. У них є наступна мета-якщо у них буде перемога, не дай бог, на нашій території, то наступна країна, яку бажатиме захопити Путін-це буде безпосередньо Литва. Потім будуть інші країни Балтії, потім вони можуть дістатися до Польщі", - сказав Данілов.
Також він додав, що зараз в Європі не всі це усвідомлюють.
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"Дійсно, їм загрожує небезпека з боку Російської Федерації. Я ще раз підкреслюю, не всі це усвідомлюють в Європі. На превеликий жаль, поведінка деяких країн, наприклад, тієї ж Німеччини, вона дивна, враховуючи те, що відбувається в 21 столітті, в 2022 році на території Європи", — зазначив Данілов.
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