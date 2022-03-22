Будь-які принципові рішення можуть бути прийняті тільки на зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна

Про це у інтерв’ю для BBC повідомив радник радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Зеленський – єдина людина, яка точно розуміє всі аспекти того, що відбувається сьогодні між двома країнами. И щодо війни, и щодо оборони, і щодо потреб і того, куди «ми можемо зайти чи не зайти».

Радник голови Офісу президента України наголосив, що зустріч між Зеленським і Путіним - є ключовою для того, щоб був мир.

"Вона готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася", – пояснив Подоляк, додавши, що коли робочі групи напрацюють попередні документи – вони будуть передані президентам. Ті, у свою чергу, оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати вдвох.

Тоді, за словами Подоляка, ця зустріч може відбутися, але її конкретної дати немає.

Крім того, Подоляк пояснив структуру переговорів. Окрім головної переговорної групи, яку всі знають, є й інші.

Політрадники-консультанти. Не лише з України та РФ, а й з інших країн – потенційних гарантів. З ними взаємодіє голова ВП Андрій Єрмак. Їхнє залучення Подоляк пояснює так:

«Адже це не війна України з Росією, це війна всього цивілізованого світу...».

Юридичні групи. Вивіряють усі напрацювання.

Консультативні групи. Аналізують, наскільки українське суспільство прийме пропозиції влади. Інакше, як каже Подоляк, Київ не зможе імплементувати напрацювання у загальні гарантії безпеки.

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