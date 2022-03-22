Про це у інтерв’ю для BBC повідомив радник радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, Зеленський – єдина людина, яка точно розуміє всі аспекти того, що відбувається сьогодні між двома країнами. И щодо війни, и щодо оборони, і щодо потреб і того, куди «ми можемо зайти чи не зайти».
Радник голови Офісу президента України наголосив, що зустріч між Зеленським і Путіним - є ключовою для того, щоб був мир.
"Вона готується і буде готуватися, у нас є відносини з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч організувати, багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилася", – пояснив Подоляк, додавши, що коли робочі групи напрацюють попередні документи – вони будуть передані президентам. Ті, у свою чергу, оцінять, чи це вже "дорожня карта", яку можна обговорювати вдвох.
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Тоді, за словами Подоляка, ця зустріч може відбутися, але її конкретної дати немає.
Крім того, Подоляк пояснив структуру переговорів. Окрім головної переговорної групи, яку всі знають, є й інші.
Політрадники-консультанти. Не лише з України та РФ, а й з інших країн – потенційних гарантів. З ними взаємодіє голова ВП Андрій Єрмак. Їхнє залучення Подоляк пояснює так:
«Адже це не війна України з Росією, це війна всього цивілізованого світу...».
Юридичні групи. Вивіряють усі напрацювання.
Консультативні групи. Аналізують, наскільки українське суспільство прийме пропозиції влади. Інакше, як каже Подоляк, Київ не зможе імплементувати напрацювання у загальні гарантії безпеки.
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