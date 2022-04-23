Про це заявив радник глави офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну. За словами Арестовича, ЗСУ з ймовірністю " в 101%» зроблять все, щоб відбити Маріуполь у окупантів.

Арестович зазначив, що зараз контрнаступ для України-всього лише питання часу, проте остаточне рішення буде приймати Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Ми всі сподіваємося, що вдасться звільнити Маріуполь політико-дипломатичним або військовим шляхом. Сподіваємося, але на відміну від тих, хто просто сподіваються, ми ще й працюємо над цим", - підкреслив радник глави ОП.

Він окремо зазначив, що Україна зробить все, щоб зберегти життя захисників Маріуполя, які в повному оточенні продовжують боротися до останнього.

"Нам не потрібні мертві герої, нам потрібні всі живі до останнього. Ми робимо все, щоб їх забрати звідти. Але є об'єктивна реальність. Контрнаступ буде 101%, я впевнений. Питання тільки коли, якими силами і куди", - заявив Арестович.

Окремо радник глави ОП засумнівався в тому, що російські окупанти в Україні зможуть домогтися як би там не було військових успіхів до сакральної для себе дати – 9 травня.

"За 5 днів наступу успіхи нікчемні для такої концентрації військ, а головне відповідно завдань і їх виконання. Тому до 9 травня вони можуть нічого не отримати", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, Подоляк різко відповів на плани Кремля "вийти на Придністров'я".

Як повідомляла Politeka, Арестович розповів про плани росіян після захоплення Києва.

Також Politeka писала, що Арестович повідомив, куди рф перекине війська з Маріуполя, який вже не візьмуть.