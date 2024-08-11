Коментар про «криваву лазню», на який посилається Байден , був висловлений на мітингу Трампа цього року і, в контексті, мабуть, ставився до теоретичної економічної шкоди від неповернення Трампа до Білого дому.

"Якщо [Дональд] Трамп програє, я взагалі не впевнений", що відбудеться мирна передача влади, сказав Байден.

«Він говорить серйозно. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він говорить серйозно, всі ці слова про те, що «якщо ми програємо, буде кривава бійня, вибори доведеться вкрасти».

Але остання частина коментаря Байдена про те, що Трамп, ймовірно, сформулює будь-які втрати як функцію незаконності, безперечно, потрапляє до точки.

Це те, що він зробив у 2020 році, як ви, безперечно, знаєте, і дві третини республіканців, як і раніше, кажуть соціологам, що, на їхню думку, перемога Байдена того року була якимось чином нелегітимною.

Більше третини республіканців кажуть, що є вагомі докази того, що Байден не переміг, яких, незважаючи на чотири роки гарячкових пошуків, немає.

Неясно, чи є спосіб гарантувати, що прихильники Трампа змиряться з поразкою і цього разу.

Це вірогідніший результат, ніж місяць тому. Рішення Байдена відійти на користь віце-президента Камали Харріс кардинально змінило розстановку сил.

Республіканський соціолог Френк Ланц заявив під час інтерв'ю, що, на його думку, Харріс переможе, якби вибори відбулися сьогодні. Прогноз аналітика Нейта Сільвера тепер дає Харріс перевагу у два пункти.

Цілком можливо, що Трамп переможе на виборах у листопаді, і в цьому випадку це питання спірне. Але також можливо, більш ймовірно, ніж місяць тому, що він програє.

Ймовірність того, що Трамп зможе захопити владу у разі такого програшу невеликі. Але, як ми побачили у січні 2021 року, це не єдиний можливий негативний наслідок того, що його прихильники без доказів вважають, що вибори були вкрадені.

Джерело: washingtonpost .

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