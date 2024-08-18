Вступаючи до завершальної фази президентської кампанії, Трамп очистив свою Республіканську партію від законодавців та чиновників, яких він вважав нелояльними.

Коли конгресмен США Том Райс проголосував за імпічмент Дональду Трампу за підбурювання натовпу, який штурмував Капітолій США в січні 2021 року, це стало початком кінця його політичної кар'єри.

Гнівні дзвінки та електронні листи, включаючи три погрози вбивством, заполонили офіс республіканця з Південної Кароліни. Наступного року, коли Райс балотувався на шостий термін, помічник шерифа часто охороняв його на громадських заходах.

Трамп підтримав супротивника Райса на первинних виборах партії. На мітингу екс-президент попередив виборців, що конгресмен «співпрацював з демократами, щоб завдати удару Республіканській партії і, чесно кажучи, завдати удару в спину нашій країні».

Райс зазнав поразки на праймеріз.

Закріплюючи свою третю поспіль висування в президенти від республіканців, Дональд Трамп і його найвірніші послідовники використовували погрози та переслідування, щоб кардинально перебудувати партію Рейгана, прибираючи чиновників та активістів, які вважалися недостатньо лояльними до Трампу та його програми «Зробимо Америку знову.

Трамп нав'язав цю вірність на кожному рівні партії , від дрібних державних та місцевих чиновників до членів Конгресу, міністрів кабінету та суперників на пост президента, закликаючи помститися тим, хто чинить опір його вимогам, голосує проти його інтересів або суперечить його союзникам.

Головна зброя Трампа - його бажана підтримка, яка часто використовується для вигнання нелояльних з офісу.

У новій Республіканській партії прихильники на низовому рівні взяли на себе завдання забезпечити лояльність Трампу, виявляючи та очорняючи республіканців, які, на їхню думку, не йдуть у ногу з лідером.

Джерело: reuters .

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