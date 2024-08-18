75-річна Організація Північноатлантичного договору (НАТО) в даний час переживає один із найскладніших періодів.

Оскільки російські військові продовжують свою так звану спеціальну військову операцію в Україні та ведуть багатогранну війну проти держав-членів НАТО, внутрішні політичні проблеми загострюються з обох боків Атлантики.

Зростання вкрай правих партій у Європі, які прагнуть зменшити залежність своїх країн від НАТО на чолі зі США у сфері військової безпеки та зміцнюють зв'язки з Росією, ще більше ускладнює ситуацію.

Крім того, майбутні президентські вибори в США в 2024 році є унікальною загрозою стабільності та згуртованості НАТО.

Колишній президент Дональд Трамп, нинішній кандидат від Республіканської партії, дотримується нетрадиційного погляду на майбутнє коаліції порівняно зі своїм опонентом-демократом.

Трамп часто посилав неоднозначні повідомлення про прихильність Америки до колективної оборони і неодноразово погрожував вивести Сполучені Штати з коаліції.

Ця позиція різко контрастує з діями президента Джо Байдена , який послідовно фокусувався на зміцненні та розширенні НАТО, особливо у відповідь на вторгнення Росії до України.

У відповідь на погрози Трампу Конгрес минулого року прийняв Закон про національну оборону, який вимагає більшості двох третин голосів у Сенаті або окремого схвалення Конгресу для будь-якого президента, щоб вивести Сполучені Штати з НАТО.

Для президента, схильного послабити НАТО, існують численні військові та дипломатичні варіанти підірвати та паралізувати альянс.

Дипломатично президент може вирішити не відправляти посла до НАТО або утриматися від відправлення державних секретарів та міністрів оборони разом з іншими посадовими особами та експертами на засідання НАТО як на рівні міністрів, так і на рівні експертів.

Будучи головнокомандувачем, президент має повноваження робити істотні дії.

Наприклад, президент може вивести американське обладнання, зброю та військові сили, фактично анулюючи зобов'язання країни, навіть ті, які закріплені у контрактах чи договорах.

Крім того, як нещодавно запропонував Трамп у своїй спірній передвиборчій промові, президент може визначити і оголосити, що Сполучені Штати не обов'язково можуть посилатися на статтю 5 або дотримуватися її, щоб допомогти члену НАТО, який зазнав нападу.

Джерело: geopoliticalmonitor .

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