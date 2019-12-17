Таку красу не можна ховати

Українська співачка Гайтана, оголивши стегна продемонструвала фігуру в стрибку

Гаряче фото зірка опублиуовала на своїй сторінці в Instagram, про це повідомляє Politeka.net.

На співачці надіта довга футболка, яка злегка прикриває апетитні сідниці.

Гайтана так підписала фото: "Сходь з розуму! Стрибай! Радій! Танцюй! Залишайся собою! Життя в твоїх руках".

Фанати почали активно коментувати публікацію: "

Шаленіють очі від цієї молодиці😍🔥", " 😍👏😮👏👏😮🙌😂😢😢🔥😍😍👏😍😍Потрясно!!!!!!!!!!!", "Справжня , щира , крута !!!😘".

До речі, незважаючи на екзотичну зовнішність Гайтана народилася в Києві. Хоч і прожила до п'яти років в Республіці Конго.

Нагадаємо, останнім часом Гайтана стала все частіше публікувати відверті знімки в мережі.

Так, нещодавно артистка красувалася в чудовому вбранні і з модною укладкою. На Гайтані схоже, що блискучий комбінезон, її волосся пишно прибрано - на голові артистки видніється безліч грайливих кучерів.

Поза, яку співачка прийняла, щоб "зобразити себе" на пам'ять - дуже відверта. Артистка нахилилася вперед при глибокому декольте свого вбрання і таким чином засвітила, що називається, зайве.

Раніше ми писали, що відома українська співачка опублікувала спекотне фото біля каміна.

На знімку артистка сидить на підлозі і виставила ноги трохи вперед. Гайтана вибрала пишну зачіску. Співачка одягла підбори і сукню з глибоким декольте. Білизни на виконавиці не виявилося.

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