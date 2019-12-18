Колишній коханець хворої на рак Заворотнюк Сергій Жигунов піарив на території РФ серіал "Слуга народу"

Відповідна публікація була опублікована на сторінці фестивалю телевізійних фільмів "Ранок батьківщини", президентом якого є Сергій Жигунов, передає Politeka.net.

Повідомляється, що масштабний фестиваль проходить в російському Южно-Сахалінську.

Популярний серіал "Слуга народу", в якому головну роль зіграв президент України Володимир Зеленський, на заході представив режисер Олексій Кирющенко.

"Радий, що в цьому році Олексій Кирющенко приїхав до нас на Фестиваль "Ранок Батьківщини", президентом якого я є. Льоша був членом журі і під час фестивалю ми влаштували показ "Слуги народу" в міському парку Южно-Сахалінська. З дозволу президента України, зрозуміло. Фото Олексія з показу в Южно-Сахалінську додаю", - йдеться в публікації Сергія Жигунова, яку він зробив у своєму Instagram.

"Поспішайте на теренах Сахаліну. Побачити президента України! Ця акція щосили розрекламована - 19:00, Парк Гагаріна! Сьогодні чекаємо всіх на показ "Слуга народу". Картину представляє режисер і автор сценарію Олексій Кирющенко!" - сказано в анонсі заходу, яким поділився акаунт фестивалю телевізійних фільмів.

Варто відзначити, що Олексій Кирющенко був режисером серіалу "Моя прекрасна няня", завдяки якому прокинулася знаменитою актриса Анастасія Заворотнюк.

Раніше ми публікували деталі роману зі скандальним коханцем, який примудрявся піднімати руку на Анастасію Заворотнюк. Як розповіла подруга актриси Наталія Бондарчук, мова йде про Сергія Жигунова.

Під час зйомок картини "Гоголь. Найближчий" у Анастасії Заворотнюк був важкий період у житті. Вона щойно розлучилася зі своїм коханцем Сергієм Жигуновим, а розрив був дуже хворобливим.

Популярна актриса зізналася своїй колезі по цеху, що Сергій Жигунов часто був дуже грубий і піднімав на неї руку.

Через деякий час з'явилася реакція і самого російського актора Сергія Жигунова. Артист відповів на звинувачення уїдливим випадом, що, мабуть, комусь дуже нудно, тому вигадують такі небилиці.

За словами Сергія Жигунова, "копатися в чужій брудній білизні" можуть тільки люди, яким нічим зайнятися і які нецікаві в професійному плані.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що молода дочка хвора на рак Заворотнюк показала несподіване фото зіркової матері.