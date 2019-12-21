Йосип Пригожин заявив, що після критики Наталії Фріске за те, що вона копіює образ сестри, почав йому погрожувати її батько

Про це розповів сам продюсер.

«Мені дзвонить її батько і загрожує за моя думка. Ви навіть не уявляєте рівень образ на мою адресу, він погрожував, що приїде до мене з гвинтівкою. Це якесь божевілля. Мені здавалося, що він розумна людина», — ділиться Пригожин.

Продюсер додав, що у нього залишилися тільки теплі спогади про Жанну Фріске і він не хотів би, щоб вони були зіпсовані вчинками її сім'ї. На думку Пригожина, якщо Наталя хоче продовжити кар'єру співачки, їй потрібно знайти власний погляд на речі і не озиратися на успіхи родички.

«Жанна Фріске, вона запам'яталася нам всім, як світлий, добрий, порядний чоловік. Вона була дуже оригінальна в своєму образі. Хто налаштовує її сестру — я не знаю. Ті люди, які її на це підбивають, вони є недоброзичливцями цієї сім'ї. Замінити Жанну Фріске неможливо», — розповів продюсер.

За словами Пригожина, у батька Фріске цілком можуть бути і проблеми психічного характеру, адже подібна реакція вкрай неадекватна. Продюсер зізнався, що тепер набагато краще розуміє Дмитра Шепелява, який навідріз відмовляється спілкуватися з родичами Фріске і не дозволяє їм проводити час із сином співачки Платоном.

«По ідеї, його прямо в тюрму треба з усіма його текстами, які були в мою адресу. Може, його в психлікарню помістити? Я запротоколював і зберіг усі його повідомлення. Я взагалі не зрозумів, яке він має право затикати іншим рот», — обурився Пригожин.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки, що екс-солістка групи "Блестящие" Наталія Фріске вирішила повернутися на сцену. І нібито для цього вона буде використовувати образ сестри.

Нещодавно відбувся новий виступ артистки на різдвяному благодійному вечорі, де були присутні як зірки, так і її друзі. Для номера Фріске вбралася в яскраве коротке плаття і завила волосся. Багато хто звернув увагу, що Наталя стала дуже схожою на свою покійну сестру.

Чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин не втримався, щоб не висловитися з цього приводу. Продюсер розкритикував рішення Наталії Фріске.

"Зрозуміло, що їй ніхто не може заборонити використовувати прізвище Фріске або повторити образ. Більше того, завжди знайдуться підспівувачі, які порадять це зробити, адже стати копією – це найпростіша бізнес-модель, легкий спосіб заробітку. Ось тільки замінити збіглу Жанну буде дуже складно, тому що вона оригінал, вона сама себе зробила. І по краплині вичавлювати з її популярності – це просто смішно!" – сказав раніше Пригожин.

Нагадаємо, колишній чоловік Фріске Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.

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