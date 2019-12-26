26-річна дочка українського політика Михайла Добкіна, Алла, приголомшила шанувальників, повідомивши про свою хворобу

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram знімками, на яких постала в чорному одязі і з сумним виглядом. На одному з кадрів Алла сидить на пуфику, широко розставивши ноги. Весь її вигляд говорить про хворобливий стан: плечі опущені, одна рука безвольно повисла і вона навіть не дивиться в об'єктив. Як виявилося, причиною пригніченого стану відомої українки стала застуда.

Дівчина зізналася, що всю "осінь трималася", але через різке потепління в останні дні дозволила собі одягатися легше, що стало, очевидно, фатальною помилкою.

"Привіт🖤 Я застудилася. Трималася всю осінь..але організм здався🤷🏼‍♀️ навіть не так..просто я подумала що нормально ходити в одній кофті в +10..мабуть дарма)))але нічого..завтра буде вже краще 👌🏼 Сьогодні порахувала..і я вже не п'ю 125 днів😏 круто? Так..можете не відповідати. Я вже відчуваю що так🖤 Взагалі інша якість тіла, голова по іншому працює👌🏼", - написала Алла.

Коментуючі кинулися співчувати красуні і бажати якнайшвидшого одужання.

"🙏квіточка 🌺не хворійте"

"Одужуй, малятко!!! це не просто круто, як на мене, ти -ГЕРОЙ АБСОЛЮТНО😒👍❤️💋"

Раніше ми повідомляли, Алла вже розповідала про 80-т днів відмови від алкоголю у рамках свого оригінального флешмобу в Instagram "АнтиАлкоМарафона". Тоді дівчина повідомляла, що стала значно краще спати по ночах і навіть скинула вагу.

Також ми розповідали, нещодавно Алла приголомшила шанувальників розкішним образом. Вона постала в білому пальто, а ідеальний макіяж, прикраси на пальцях і зухвалий погляд доповнили ефектний "лук".

Добкіна поділилася своїм рішенням взяти участь у благодійності. Вона побувала в дитячому будинку і попросила дітей написати листа Діду Морозу, висловивши свої побажання щодо подарунків. Тепер вона хоче здійснити їх мрії, і для цього їй потрібна допомога шанувальників.

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