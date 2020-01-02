40-річна українська виконавиця Гайтана відзначає новорічні свята в Карпатах

Як передає Politeka.net, артистка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим фото, на якому вона постала в пікантній позі, спираючись на поперечину. Гайтана, судячи з геометки, знаходиться в "Radisson Blu Resort" в Буковелі. Красуня вирішила насолодитися видом, а заодно похвалитися в соцмережі приємним моментом з життя.

На ній темно-синя сорочка з вишивкою і такого ж кольору джинси. Співачка дивиться в об'єктив через плече, повернувшись спиною і випнувши "п'яту точку". Злегка розпатлане кучеряве волосся, сонячні окуляри на обличчі і ледь помітна посмішка: артистка явно задоволена відпочинком.

Гайтана лаконічно привітала шанувальників з новим роком.

"2020🔥#гайтананамереваются", - підписала фото вона.

За 11 годин кадр лайкнула майже тисяча осіб.

Раніше ми повідомляли, співачка викликала фурор відвертим вбранням, поділившись кадром в соцмережі. На ній сукня темного кольору з блискітками, а від зони декольте неможливо відвести погляд. Очевидно, що на Гайтані немає білизни, що додає її образу пікантну родзинку.

"А ви чекаєте на диво?", - підписала фото Гайтана.

Коментуючі розсипалися в компліментах гарячій красуні:

"Не те слово. Але якщо чекати, то його не станеться.", "Так", "Дуже чекаю, З наступаючим. "Схожа чимось на Тіну Тернер", "Красива. Частіше б по радіо чути і бачити по ТБ".

Також ми розповідали, Гайтана поділилася ще одним знімком з цього ж виступу, але зробленим під іншим ракурсом. Все те ж декольте, яке відкрилося з нової сторони: як і раніше пишні форми співачки не змогли не зачепити її фанатів. Зірка ледве зуміла втримати своє головне достоїнство в корсеті.

"Відчуйте свято", - написала виконавиця.

Нагадаємо, Гайтана показала соковиті форми прямо в польоті

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