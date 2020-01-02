52-річний російський співак, Філіп Кіркоров здивував дуетом з 29-річною співачкою Zivert

Як передає Politeka.net, артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram кадрами новорічного виступу. За словами співака, їхній номер був "космічний". Так, Кіркоров з'явився в чорному костюмі з яскраво-блакитною вишивкою. Помітно, як артист схуд порівняно з минулим роком.

На одному з кадрів Філіп і його колега вигнулися в незрозумілих дивних позах - мабуть, того вимагала космічна тематика виступу.

"з Новим Роком! 2020!💥 З Новим десятиліттям! 🎉 Дивилися космічний номер від нас @_zivert в новорічну ніч?", - підписав кадри Кіркоров.

Коментуючі привітали у відповідь, засипавши співака компліментами, а також зазначили, що вони з Zivert добре виглядають поруч один з одним.

"Це було круто !!!!🔥"

"Як стильно!!! Космос!"

"Яка новорічна програма без Кіркорова? 🎄❤️❤️❤️"

"Дуже добре разом дивитесь 😘"

"Блискуче!!!!🔥"

"Несподівано було!🤗"

Раніше ми повідомляли, на Кіркорова накинулися у соцмережі за його безглуздий наряд. На ньому були довга біла "реперська" футболка з яскравим принтом, червоний піджак з блискітками, темні штани та червоно-білі кеди.

Співака "заклювали" у коментарях: "Сором", "Переодягніть цього клоуна", "Пилип, Вас дуже багато! Звільніть місце іншим!", "Як матрьошка або піднос жостовский наляпан. І дітей так само одягає".

Також ми писали, нещодавно Кіркоров приголомшив відвертим зізнанням. В ефірі шоу з ведучим Андрієм Малаховим він повідомив, чому останнім часом виглядає виснаженим і сильно схудлим. Виявилося, у артиста - все під контролем. Просто після поїздки в Ізраїль на позаторішній конкурс "Євробачення" співак вирішив кардинально змінити своє життя і повернути собі юнацьку стрункість.

"Все почалося в Ізраїлі на "Євробаченні", коли Сергій Лазарєв виступав. Там же Ізраїль, там неможливо так жити і я прийняв рішення почати жити по-новому. Я не думав, що я так втягнусь, але це дійсно затягує", - зізнався Філіп.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.