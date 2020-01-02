52-річний російський співак, Філіп Кіркоров здивував дуетом з 29-річною співачкою Zivert
Як передає Politeka.net, артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram кадрами новорічного виступу. За словами співака, їхній номер був "космічний". Так, Кіркоров з'явився в чорному костюмі з яскраво-блакитною вишивкою. Помітно, як артист схуд порівняно з минулим роком.
На одному з кадрів Філіп і його колега вигнулися в незрозумілих дивних позах - мабуть, того вимагала космічна тематика виступу.
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"з Новим Роком! 2020!💥 З Новим десятиліттям! 🎉 Дивилися космічний номер від нас @_zivert в новорічну ніч?", - підписав кадри Кіркоров.
Коментуючі привітали у відповідь, засипавши співака компліментами, а також зазначили, що вони з Zivert добре виглядають поруч один з одним.
"Це було круто !!!!🔥"
"Як стильно!!! Космос!"
"Яка новорічна програма без Кіркорова? 🎄❤️❤️❤️"
"Дуже добре разом дивитесь 😘"
"Блискуче!!!!🔥"
"Несподівано було!🤗"
Раніше ми повідомляли, на Кіркорова накинулися у соцмережі за його безглуздий наряд. На ньому були довга біла "реперська" футболка з яскравим принтом, червоний піджак з блискітками, темні штани та червоно-білі кеди.
Співака "заклювали" у коментарях: "Сором", "Переодягніть цього клоуна", "Пилип, Вас дуже багато! Звільніть місце іншим!", "Як матрьошка або піднос жостовский наляпан. І дітей так само одягає".
Також ми писали, нещодавно Кіркоров приголомшив відвертим зізнанням. В ефірі шоу з ведучим Андрієм Малаховим він повідомив, чому останнім часом виглядає виснаженим і сильно схудлим. Виявилося, у артиста - все під контролем. Просто після поїздки в Ізраїль на позаторішній конкурс "Євробачення" співак вирішив кардинально змінити своє життя і повернути собі юнацьку стрункість.
"Все почалося в Ізраїлі на "Євробаченні", коли Сергій Лазарєв виступав. Там же Ізраїль, там неможливо так жити і я прийняв рішення почати жити по-новому. Я не думав, що я так втягнусь, але це дійсно затягує", - зізнався Філіп.
Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".
Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.