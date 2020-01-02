Скандальний російський співак Філіп Кіркоров засвітився в оточенні продюсера Яни Рудковської і зважився на одкровення

Як повідомляє Politeka, знімок він опублікував в Instagram.

"Богиня Яна Рудковська. Крізь роки, снігопади, цунамі, океани і материки... В моєму серці як осколок - ти! Моя подруга! Моя іскра! Яна, ти приклад для цілого покоління жінок! Гарна, чесна і смілива! Жінка, яка домагається висот і підкорює олімп у всіх сферах! Я бажаю тобі - не зупинятися! Продовжуй задавити темп для інших! З днем народження", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кіркоров позує в обнімку з Рудковської, що викликало неординарні коментарі з боку користувачів.

"Поклади руку на серце...дай бог їй жіночого здоров'я від душі", "вау, яка красива пара", "краса", "фотка клас", - пишуть вони

Як повідомлялося раніше, 52-річний російський співак Філіп Кіркоров здивував дуетом з 29-річною співачкою Zivert.

Артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram кадрами новорічного виступу. За словами співака, їхній номер був "космічний". Так, Кіркоров з'явився в чорному костюмі з яскраво-блакитною вишивкою. Помітно, як артист схуд порівняно з минулим роком.

На одному з кадрів Філіп і його колега вигнулися в незрозумілих дивних позах - мабуть, того вимагала космічна тематика виступу.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.