Скандальний російський співак Філіп Кіркоров засвітився в оточенні продюсера Яни Рудковської і зважився на одкровення
Як повідомляє Politeka, знімок він опублікував в Instagram.
"Богиня Яна Рудковська. Крізь роки, снігопади, цунамі, океани і материки... В моєму серці як осколок - ти! Моя подруга! Моя іскра! Яна, ти приклад для цілого покоління жінок! Гарна, чесна і смілива! Жінка, яка домагається висот і підкорює олімп у всіх сферах! Я бажаю тобі - не зупинятися! Продовжуй задавити темп для інших! З днем народження", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кіркоров позує в обнімку з Рудковської, що викликало неординарні коментарі з боку користувачів.
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Як повідомлялося раніше, 52-річний російський співак Філіп Кіркоров здивував дуетом з 29-річною співачкою Zivert.
Артист поділився у своєму мікроблозі в Instagram кадрами новорічного виступу. За словами співака, їхній номер був "космічний". Так, Кіркоров з'явився в чорному костюмі з яскраво-блакитною вишивкою. Помітно, як артист схуд порівняно з минулим роком.
На одному з кадрів Філіп і його колега вигнулися в незрозумілих дивних позах - мабуть, того вимагала космічна тематика виступу.
Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".
Як повідомляла Politeka, Кіркоров різко схуд на 40 кг і змінився до невпізнання: нові фото вражають.