"Спасибі, що ти зі мною!"

Міс Україна Всесвіт 2019 Анастасія Субота поділилася яскравим фото зі святкування Нового року

Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram модель опублікувала спільний знімок з подругою. На фото дівчата відзначають Новий рік на тлі нарядженої ялинки в невідомому закладі. При цьому Субота уточнила, що це відбувається за кордоном. За словами дівчини, це перший Новий рік, який вона відзначає не в Україні.

«Перший раз відзначаю Новий Рік не в Україні! Лерчик дякую що ти зі мною! Люблю! Бажаю всім такої дружби!», - підписала вона знімок, судячи з усього, звертаючись до своєї подруги.

На фото модель позує в яскраво-червоній міні-сукні, що підкреслює всі достоїнства її ідеальної фігури. Її подруга, у свою чергу, вибрала чорну міні-сукню, прикрашену блискучою напівпрозорою сіткою. Їх образи доповнюють прикрашені пір'ям маски. Дівчата стоять в обнімку і виглядають дуже щасливими.

Варто відзначити, що подруга моделі залишила під знімком коментар:

«Кохана моя,я рада,що це свято ми провели разом! люблю тебе».

Раніше ми повідомляли, що Світовий конкурс краси "Міс Всесвіт-2019" відбулося в ніч на 8 грудня в залі Tyler Perry Studios, в штаті Джорджія, Атланта.

Україну там представляла модель Анастасія Субота. Проте дівчина не пройшла першого етапу і не увійшла навіть в топ-20.

Виступала Анастасія Субота в яскравому вбранні, яке, за задумом модельєра, втілює собою Україну.

"Ідея костюма – показати Україну такою, якою її бачить птах із висоти свого польоту. Такою, якою ми її любимо і знаємо: з її неповторними луками, родючою землею, лісами, ріками, унікальними флорою і фауною. В костюмі теж є своя "зелена ідеологія", яка закликає всіх українців пам'ятати, що ми повинні щодня змінювати себе і свої звички, берегти природу, щоб наші нащадки могли побачити Україну такою ж прекрасною», - розповіла дівчина.

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