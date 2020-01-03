Гімнастка спеціально зістарила себе і потрапила під критику свого образу

Українська гімнастка Анна Різатдінова, яка стала відомою після яскравої участі в шоу «Танці з зіркам», поділилася незвичайним знімком у соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, гімнастка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

На свіжому знімку Анна Різатдінова здивувала не тільки зміною звичного їй іміджу, а й постареним стилем фото. Так, воно виконано у сірій сепії, що нагадує знімки другої половини минулого століття. Більш того, Різатдінова зробила портрет у стилі, який їй зовсім не притаманний: світле волосся, яскравий макіяж з акцентом на темних губах, багато підвісок на шиї і масивні сережки.

«Як думаєте, йде мені блонд?», – сказала вона під фото у своїх шанувальників в соцмережі.

Відзначимо, що багато українців зазначили, що їй не йде блонд. Знайшлися і ті, які сказали, що їй все йде, лише б вона не «старила» так фото і не додавала до них старомодні рамки. Також деякі зазначили, що такий колір волосся додає Ризатдиновой зайвих років.

«Немає... але ви все одно красуня!», «Немає», «Дуже добре в блонд!», «Норм, тільки рамку приберіть😉», «Так, не дуже», «Цікаво, але рідний набагато крутіше», «Немає», «Ви мега Красотуля!! Вам всі образи йдуть ❤️», «Цікаво було б побачити😊», «У рідному кольорі Ви рідніше))», «Ні, виглядаєш старше своїх років.», «Так, сімпатічнінько🔥👑», «Дуже йде! Голлівуд - 1000 відсотків!», «Якщо комфортно самій ~ значить йде!», «Немає. Однозначно!!!», «100% йде ~ одразу стала схожа на кінодіву», «Додає віку( з рідним кольором набагато краще 😍», – написали в коментарях користувачі мережі.

Незважаючи на те, що більшість коментарів була про те, що така зміна іміджу Анні не йде, допис гімнастки припав до смаку її прихильникам, про що можна судити за кількістю позначок «мені подобається» під цим фото за першу годину публікації і величезній кількості коментарів.

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