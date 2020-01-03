Онук примадонни російської естради Алли Пугачової вирішив порадувати шанувальників атмосферними кадрами зі своєю молодою дружиною

Так на фото кохана з'явилася, здавалося б, цілком пристойному вигляді, але шанувальники зіркової красуні тут же знайшли пікантний нюанс. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Обраницею сина Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старшого з онуків Алли Борисівни Микити - як відомо, стала модель Олена Краснова. Так на особистих, опублікованих тематичних фото - чоловік і дружина Преснякови постали в зимових "вбраннях". Але Альона під вельми, візуально щільний светр, забула надягти бра.

Одяг так ефектно підкреслив анатомічні особливості грудей дівчини, що шанувальники тут же "заспівали" про привабливість зірки мережі у дівоцтві Краснової, на адресу пари - у коментарях було всього кілька типових побажань "всього найкращого сім'ї в новому році".

Раніше, на інших опублікованих невісткою Алли Борисівни фото, вона разом з чоловіком Микитою красується в затишному домашньому антуражі – чоловік цілує її спину на фото, пара дивиться один на одного люблячим поглядом – Олена визначила добірку, словом «ніжність».

Шанувальники зоряних голубків і моделі зокрема обсипали їх компліментами і побажали щастя.

Раніше на нових опублікованих студійних знімках модель постала перед камерами у всій красі – стильний і відвертий образ шанувальники артистки оцінили дуже високо.

Так на професійних знімках Олена Краснова відображена в чорному брючному костюмі чоловічого крою, її волосся підібране вгору і укладене хвилею, на обличчі дівчини присутній яскравий макіяж, а на тілі – сяють прикраси.

Саме частину останнього, модель, без особливого ніяковіння і засвітила – на добірці фото чітко видно її груди. Дівчина вирішила слідувати модним тенденціям і одягла об'ємний піджак на голе тіло.

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