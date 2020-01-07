Зірка опублікувала кілька знімків з відпочинку, на яких позує в купальнику і без косметики

Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.

Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.

Даша є не тільки співачкою, але й актрисою, а також пробує себе в ролі ведучої і моделі. Виходить це у неї дуже успішно, адже кожна фотосесія Даші викликає незмінний бурхливий захват серед шанувальників. На сторінці зірки в Instagram вона показала досить пікантні кадри.

Так, на своїй сторінці зірка опублікувала кілька знімків з відпочинку, на яких позує в купальнику і без косметики.На одному з фото Астаф'єва стоїть поруч зі знаком заборони ходити по газонах, демонструючи свою фігуру.

А ось на іншому фото Даша позує лежачи на шезлонгу, насолоджуючись променями жаркого сонця.

На сторінці в Instagram Даша показала досить забавні кадри.

Так, Даша позувала в незвичайному вбранні - чорному теплому спортивному костюмі разом з близькою людиною. При цьому зірка з'явилася на курорті в природному вигляді - без укладок та макіяжу.

Також в розділі Сторі з'явився кадр у відвертому стилі, який приємно вразив шанувальників, адже Астаф'єва позувала з колегами з яскравою посмішкою на обличчі.

При цьому стала артистка так, що нічого зайвого не видно, а сам наряд, втім як і Даша, виглядає досить спокусливо.

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