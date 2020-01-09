Українські зірки проводять заслужений відпочинок у теплих краях
Артистки радують своїх шанувальників гарячими знімками в купальниках, пише Рoliteka.net.
Красуні демонструють свої принади без сорому. Це не дивно, адже їм є чим похвалитися.
Відкриває список гарячих красунь співачка Світлана Лобода, яка продемонструвала струнку фігуру і пружний живіт на одному з пляжів. Навіть і не віриться, що цієї жінки двоє дітей.
"Чарівний початок Нового року 💙", - написала Лобода.
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Артистка Ольга Полякова посвітила розкішними формами в жовтому купальнику. Образ співачки завершували різні аксесуари.
"І шо ви там?)", - поцікавилася зірка з Майямі у підписників.
Співачка Даша Астаф'єва відпочиває в Шарм-ель-Шейху у Єгипті, звідки виклала кілька нескромних фотографій.
"Хто зібрався на риболовлю, на вечерю, до моря і місто, і все проспав, той я! Але, встиг зробити важливу справу. І навіть дві😂", - написала Даша.
Телеведуча Катя Осадча похвалилася фігурою в роздільному купальнику.
"Хто в новорічну ніч працював, той отримує бонус :) коли рік починається з канікул, то до літа рукою подати 😇 # канікули # острова #seychelles #nofilterneeded", - написала модель.
Слава Камінська з "Неангелів" також проводить час у теплих краях. Знаменитість похвалилася фігурою в мереживному купальнику.
"🤪 і штори знадобилася 😂", - прокоментувала співачка.
Телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала фото з Балі. Дівчина розповіла, як проводить час.
Раніше ми писали, що Світлана Лобода поділилася знімком, де вона позує зі східним красенем Анзаром Тетрадзе.
Знаменитість на фото позує в чорному, швидше за все, плаття. А максимально близько з нею сидить її друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, який творить під псевдонімом Бичолла. Пара настільки близько один до одного, що Світлана притиснулася до щоці свого знайомого.
Нагадаємо також, що Оля Полякова полетіла в Маямі разом зі своїми дочками Машею і Алісою.
На одному з фото красуня похвалилася стильним вбранням і природною красою.
Полякова позувала в приміщення, що нагадує замкову кімнату.
Нагадаємо, Лобода вперше за довгий час показала свою сім'ю
Також Politeka писала, що Лобода з'явилася на російському шоу у відвертому вигляді
А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової вразила ідеальними формами в короткому топі