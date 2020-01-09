Українські зірки проводять заслужений відпочинок у теплих краях

Артистки радують своїх шанувальників гарячими знімками в купальниках, пише Рoliteka.net.

Красуні демонструють свої принади без сорому. Це не дивно, адже їм є чим похвалитися.

Відкриває список гарячих красунь співачка Світлана Лобода, яка продемонструвала струнку фігуру і пружний живіт на одному з пляжів. Навіть і не віриться, що цієї жінки двоє дітей.

"Чарівний початок Нового року 💙", - написала Лобода.

Артистка Ольга Полякова посвітила розкішними формами в жовтому купальнику. Образ співачки завершували різні аксесуари.

"І шо ви там?)", - поцікавилася зірка з Майямі у підписників.

Співачка Даша Астаф'єва відпочиває в Шарм-ель-Шейху у Єгипті, звідки виклала кілька нескромних фотографій.

"Хто зібрався на риболовлю, на вечерю, до моря і місто, і все проспав, той я! Але, встиг зробити важливу справу. І навіть дві😂", - написала Даша.

Телеведуча Катя Осадча похвалилася фігурою в роздільному купальнику.

"Хто в новорічну ніч працював, той отримує бонус :) коли рік починається з канікул, то до літа рукою подати 😇 # канікули # острова #seychelles #nofilterneeded", - написала модель.

Слава Камінська з "Неангелів" також проводить час у теплих краях. Знаменитість похвалилася фігурою в мереживному купальнику.

"🤪 і штори знадобилася 😂", - прокоментувала співачка.

Телеведуча Регіна Тодоренко опублікувала фото з Балі. Дівчина розповіла, як проводить час.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода поділилася знімком, де вона позує зі східним красенем Анзаром Тетрадзе.

Знаменитість на фото позує в чорному, швидше за все, плаття. А максимально близько з нею сидить її друг-дизайнер Анзар Тетрадзе, який творить під псевдонімом Бичолла. Пара настільки близько один до одного, що Світлана притиснулася до щоці свого знайомого.

Нагадаємо також, що Оля Полякова полетіла в Маямі разом зі своїми дочками Машею і Алісою.

На одному з фото красуня похвалилася стильним вбранням і природною красою.

Полякова позувала в приміщення, що нагадує замкову кімнату.

Нагадаємо, Лобода вперше за довгий час показала свою сім'ю

Також Politeka писала, що Лобода з'явилася на російському шоу у відвертому вигляді

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової вразила ідеальними формами в короткому топі