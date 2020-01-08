Міс Україна 2018 показала кілька ефектних кадрів з відпочинку

На новому знімку-селфі українська модель Леоніла Гузь постала практично у світлому боді або купальнику, чим "розбурхала" багатьох своїх шанувальників. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram манекенниці.

Новий знімок біля дзеркала порадував багатьох фанів зірки і "цінителів" жіночої краси взагалі – на фото дівчина позує, розставивши ноги. Окрім купальника або боді, на ній модні кросівки. Манекенниця також розпустила своє гарне довге волосся. "Події" розгорталися біля підніжжя ліжка, що додало кадру ще більшої пікантності.

На своєму іншому знімку - також з відпочинку, Леоніла показалася вже на пляжі у відповідному вбранні. На цьому знімку, на відміну від попереднього її опублікованого кадру, видно обличчя молодої красуні.

Так як Леоніла Гузь ще молода - до речі згадати й про те, що дочка відомої супермоделі Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, почала зустрічатися з хлопцем, який не подобається її батькам.

Відомо, що починаюча модель 18-річна Кайя закрутила роман з коміком Пітом Девідсоном, який старший за неї на вісім років.

Шанувальники знають Піта за скандлам і любовними пригодам. Девідсон зустрічався з відомими співачками, актрисами і моделями, більшість з яких були його страше.

Крім того, Піт вживає заборонені речовини не приховує це і не бачить нічого поганого.

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Пара проміняла похмурий Київ на тропічний Сінгапур. Олександра поділилася знімком у своєму мікроблозі в Instagram.В кадрі вони з Комаровим знаходяться на пляжі, сидять на камені, а у Саші на колінах таця з двома келихами шампанського.

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Зоряні манекенниці відпочили на знаменитій Ямайці. Так на нових опублікованих кадрах моделі вирішили трохи «прибіднитися», порівнявши себе зі «звичайними домогосподарками». На чорно-білому знімку довгоногі екс-ангели Victoria’s Secret позували в тісних купальниках біля однієї зі стійок місцевого пляжного барчика.

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