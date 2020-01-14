Українська телеведуча і наречена колишнього віце прем'єра Павла Розенка, Олена-Крістіна Лебідь, показала, як відпочиває

Дівчина розмістила в своєму Instagram нове фото з геолокацією "Куба", Politeka.net. На знімку грайлива і весела Олена-Христина позувала в червоній сукні з довгими рукавами.

Телеведуча перебувала майже по коліно у воді. Піднявши наряд, Лебідь засвітила зайве - пружну сідницю.

Яскравий літній образ завершили великі окуляри.

«О боги!!! Без трусів!!!🙉🙉🙉» - прям чекаю коментів, від тих, хто не в курсі, що таке плавки-бікіні🤪🤪🤪

А взагалі - добрий сонячний ранок☀️☀️☀️☺️💝", - написала наречена Розенко.

За годину публікація теледіви зібрала понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Христина заякорилась однією ногою 😍 в море! Приємного відпочинку 👌😎", "Дуже сильно худа, тебе треба до бабусі у село, щоб вона тебе відгодувала💚", "гаразд, а як же коменти "Христина, вам треба погладшати"))):", "Добрий ранок якраз починається без трусів", "О Боги!!! Без трусів!!!🙈🙈🙈😘😘😘❤️", "Гарного дня і настрою. Але головне - в трусах! 😄", "🤣🤣 Христина я від Вас у захваті 🤣🤣🤣", "Як водичка 😄?", "Гарне фото🔥 🔥🔥 така сонячна😘", "фоточка, а на ній красоточка 😍💜💜", "Афигенська🖤", "Яка сонячна леді 😍😍😍❤️❤️❤️", "Жир це зайві проблеми зі здоров'ям. Людина посміхається, щаслива що ще треба????? 😊😊😊", "Ви прекрасна,ніжки супер", "Червоний колір дуже пасує, а про трусики, мабуть, якщо б не написали, я б і не звернула увагу 😊🙂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена-Крістіна Лебідь опублікувала яскраві фото з відпустки зі своїм коханим, а також написала про свої враження про Кубу.

«Ох, ця життєрадісна квітуча Куба!! Звичайно, без оренди авто ми б не побачили і половини. Звичайно, там немає сервісу і навіть вологі серветки - проблема! немає у продажу!", - написала вона.

Раніше ми писали, що 29-річна Олена-Крістіна Лебідь разом зі своїм 49-річним коханим разом ходять на пляж, їдять і діляться романтичними світлинами спільної відпустки.

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

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