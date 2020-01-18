Популярний британський актор Дерек Фаулдс помер на 83-му році життя.

Як повідомили родичі актора, Дерек Фаулдс не пережив пневмонію, яка дала ускладнення на серце.

«Він помер в Royal United Hospital 17 січня 2020 року у віці 82 років від ускладнення серцевої недостатності та сепсису, які виникли після того, як він страждав від пневмонії», - повідомили журналістам родичі актора.

Дерек Фаулдс найбільше запам'ятався глядачам по ролі в сіткомі «Серцебиття», в якому він грав протягом 18 років. Спочатку його герой був сержантом місцевої поліції, після чого керував поштою і навіть відкрив паб. Він також знімався у фільмі «Так, пане міністр» і грав роль «Містера Дерека» на дитячому шоу. На початку 2000-х Фаулдс перестав зніматися у фільмах, але в 2015 році випустив біографію, в якій розповідав про те, що почав акторську кар'єру заради задоволення.

Родичі і колеги з любов'ю відгукуються про Фаулдса. Його помічниця Хелен Беннетт заявила, що більш приємної людини неможливо зустріти, а Безіл Браш (вигадана лисиця з дитячого шоу ВВС, в якому знімався Фаулдс) написав у блозі, що актор залишиться його кращим другом назавжди. Колега Фаулдса по «Серцебиттю» Джейсон Дарр назвав його великим актором і доброю людиною. Він заявив, що дорожить спогадами про роботу з ним.

До речі, Фаулдс двічі був одружений. У нього є двоє дітей.

Відзначимо, що в 2019 році світ попрощався з десятками видатних артистів, співаків та інших діячів мистецтва. Шанувальники попрощалися з Карлом Лагерфельдом, Люком Перрі, Юлією Началовою. Крім цього, в 2019 році померли солісти груп Roxette і The Prodigy.

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