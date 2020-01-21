37-річна українська співачка Віра Брежнєва, яка зараз живе і працює в Росії, приголомшила шанувальників, коли повідомила, що не вміє себе хвалити

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. На чорно-білому фото вона постала в білому топі з розпатланим волоссям і легким макіяжем. Віра позує, повершувшись вбік, і дивиться в об'єктив млосно й зухвало. Її рот злегка відкритий, ніби застиг у німому питанні.

Співачка поділилася з численними фоловерами (яких у неї більше 11 мільйонів) сокровенним. Вона розповіла, як через виховання їй важко себе хвалити. Віра попросила, щоб шанувальники написали їй в коментарях компліменти, а також похвалили і себе за щось.

"Нещодавно під час інтерв'ю мене попросили розповісти про себе в третій особі: похвалити себе і свою творчість. І я зависла. Тому що я зрозуміла, що не вмію себе хвалити. Нас з дитинства вчили і вдома і в школі , що виділятися негарно... Я,природно, виросла вже й комплекси залишила позаду... але хвалити себе так і не навчилася. Напевно тому намагаюся знаходити час поставити лайк на кожен добрий коментар тут ❤ І зараз мені цікаво почути, як ви мене відчуваєте і бачите мою творчу натуру ? Напишіть це в одному коментарі в одному реченні. Не стримуйте себе 😂", - написала в соцмережі Брежнєва.

Шанувальники кинулися виконувати бажання зірки. Однак, деякі порадили їй бути гарячіше на сцені, порівнявши з іншою українською співачкою - Світланою Лободою.

"Віра, ви мені подобаєтеся за посмішку, яка вас не покидає, за прекрасну фігуру. Від вас не виходить негативу. На сцені вмикайте побільше се*са, жіночності, наприклад як Лобода. На рахунок голоса, співаєте ви як я. А я намагаюся співати 🌹🌹🌹"

"Якщо відверто, за чашкою чаю, то Віра я тобою дорожу за твою душевність, натуральність і захоплююся твоєю жіночністю😘. А я щира)))))"

"*за чашкою чаю - Віра, мила! Те, як ти світишся - унікально! Частіше згадуй про те, що ти граціозна косуля🤗❤️"

"За те, що красива і артистична💐 очей не відірвати, а себе за те, що не дивлячись на всі труднощі, закінчила освіту😊"

Раніше ми повідомляли, Віра поділилася з шанувальниками курйозним випадком, що стався з нею на фабриці з виробництва косметики. Перед входом в лабораторію потрібно проходити спеціальний "повітряний ліфт", в якому з людини сильним потоком здуваються "всі бактерії". Артистка зайшла туди по недосвідченості з напоєм - природньо, той розлився.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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