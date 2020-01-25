Відома українська співачка Аліна Гросу показала новий образ у білих чоботях і червоному светрі

На фото Аліна сидить і склала руки на ногах. Гросу в цей раз здалася в червоному светрі з білими оленями, синіх джинсах і білих чоботях. Волосся збирати в хвіст співачка не захотіла. Друга половина фото закрита шторами або чимось подібним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Під фото Гросу вирішила написати вірш, який вона написала давно. Аліна подумала, що їм варто поділитися з фанатами.

Користувачі встигли поставити майже 10 тисяч лайків хвалячи рядки і красу знаменитості:

"Дуже зворушливий вірш!!!!!", "Дуже красивий вірш", "Де можна репост кинути, мені?(", "Чудові вірші, Аліна! Викладайте частіше, будь ласка!!!", "Немає слів яка краса", "Яка краса ) Браво Аліна вам! Сама пишу , розумію як це . Так передали емоції . І зараз вірш ідеально підходить під мій настрій . Браво", "Дуже проникливо", "Бджілка стала дорослішою. Хороший вірш".

Раніше ми повідомляли, що Гросу з закривавленим обличчям налякала українців, кадри облетіли мережу.

Артистка знімає новий кліп – у головній ролі – сама Гросу. В цей раз у міні-превью зіркова білявка не показувала себе напівголої або у тому подібне «настрої». В концепції нового відео, мабуть, вирішили копнути глибше банального «голого жіночого тіла».

Так на новому відео артистка здалася з обличчям, вимазаним червоною фарбою, ніби вона в крові, з подряпинами і навіть невеликими синцями. Волосся артистки також були злегка скуйовджене і вона при всьому при цьому випускала, ймовірно, сигаретний дим прямо в об'єктив камери:

"Хлопців, вибачте що пропала😘 Готуємо для вас бомбу", - написала знаменитість.

Нагадаємо, Гросу ледве втримала пишні принади в сміливому декольте

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