У мережі інтернет з'явилися фотографії російської актриси Анастасії Заворотнюк та її чоловіка фігуриста Петра Чернишова

Архівні знімки 11-річної давності були розміщені в Instagram Анастасії Заворотнюк, повідомляє Politeka. Їх опублікувала донька артистки Ганна Заворотнюк, яка зараз веде соцмережі замість матері. Попри те, що фото були опубліковані ще восени 2019 року, про них знову згадали зараз, коли у ЗМІ з'явилися чутки про розлучення зоряної пари.

Нагадаємо, що в мережі активно гуляють чутки про те, що Петро Чернишов зраджує хворій на рак Заворотнюк. Нібито у нього є інтрижка з колишньою колегою по льоду Наомі Ланг. У зв'язку з цим шанувальники пари згадали архівні знімки, якими дочка Заворотнюк поділилася в день річниці їхнього весілля. На знімках ще зовсім молоді Настя і Петро вінчаються в церкві, а також беруть участь у фотосесії.

Шанувальники артистки в коментарях до посту відзначили, що бажають Заворотнюк якнайшвидшого одужання, а деякі фолловери порадили, що робити сім'ї Насті в такий важкий час.

«Треба в монастир відвезти Настю і там пожити тиждень і помазати маслом від мироточивої ікони»,

«Як хочеться висловити всі ті гіркі почуття, які я відчула, коли дізналася про хворобу Насті!!! Але не вистачить слів.... Як вона мені подобається! Як боляче за неї! Мила Настя, одужуйте! Сил вам на одужання!!! Бог вам в поміч!»,

«Розвійте чутки. Будь ласка. Поки тут не напишуть правду так люди і будуть вірити ЗМІ... Моя воля, я б бомбу в ЗМІ закинула за такі новини..», - пишуть передплатники.

Додамо, що родина Насті Заворотнюк практично не дає коментарів журналістам з приводу здоров'я актриси. У зв'язку з цим у ЗМІ часто з'являються різні чутки про зоряну пару.

Нагадаємо, що чоловік Заворотнюк раптово змінив імідж, вразивши росіян новою зовнішністю: фото облетіло мережу.

Також Politeka писала про розлучення хворої на рак Заворотнюк і Чернишова: стало відомо про зради, "чоловік любить здорову...".

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