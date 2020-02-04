Скандальна телеведуча Ксенія Собчак порадила шанувальникам подивитися інтерв'ю з її чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим

Про це Собчак написала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. За словами Собчак, Богомолов був на інтерв'ю у Володимира Познера, якого вважають найкращим інтерв'юєром в Росії. На думку ведучої, її чоловік тримався гідно і дав круте інтерв'ю.

«По собі знаю, яка це непроста справа. Вміє якесь правильне хвилювання нагнати Володимир Володимирович. І ось можна скільки завгодно говорити про «нове покоління інтерв'юєрів», але нічого цікавішого я з КЮ не бачила», - зазначила Собчак.

Телеведуча підкреслила, що Познер є №1. Інтерв'ю, на її думку, вийшло дуже емоційним і сутнісним.

Багато шанувальників Собчак в коментарях до посту відзначили, що дивилися інтерв'ю і вважають його крутим.

«Дуже приємно і цікаво було слухати Богомолова! Я для себе багато чого зрозуміла. Хотіла б подивитися його вистави», «Ксюша, вже всі жінки СНД закохалися в КЮ! Обережніше! А інтерв'ю бомба», «Відмінне інтерв'ю. Костянтин гідно тримався, з Познером це не всім вдається», «Понервував ваш чоловік, цікаве інтерв'ю, ВВП на висоті, як завжди», - пишуть підписники

Інші фолловери традиційно почали критикувати Собчак і її чоловіка. Як відомо, ні один пост телеведучої не обходиться без негативних коментарів.

«Ксюша, не хочеш схуднути трохи до літнього сезону?», «Ксенія, а чому у вашого чоловіка такий хворобливий вигляд?», «Не поділяю вашого захоплення інтервьюіруємим. Дуже егоцентричний, а Познер так, красень, як завжди, показав нам, що крім пафосу, нічого по суті - то і немає», - зазначили користувачі.

Нагадаємо, що Собчак розлютила росіян жартом про коронавірус, «заразила багатьох».

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