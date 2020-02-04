Відома українська модель Леоніла Гузь, Міс Україна 2018, показала підсумок чергової фотосесії

На кадрі Гузь позує на стільці. Леоніла в цей раз взулася, жовті шорти і топ, а також чорну толстовку. Доповнила образ обрізаними рукавичками. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 500 лайків за годину. Також вони вихваляли красу самої моделі та її нового образу.

Раніше ми повідомляли, що володарка титулу "Міс Україна 2018" позувала без бра. На новому опублікованому Леонилой Гузь кадрі вона красується, прикривши оголені груди руками.

21-річна Леоніла Гузь вирішила вкотре епатувати публіку і показала кадр з професійної фотозйомки, де вона стоїть у прозорих колготи в сітку, а також в елементі на стегнах, дуже нагадує бахрому.

На обличчі моделі видно яскравий вечірній або, швидше, макіяж для фотозйомки, волосся свої знаменитість розпустила і пронизливо дивиться в камеру.

Фоловерам дуже сподобався такий ефектний кадр української красуні, нібито, екзотичної рослинності, і вони обсипали Леонілу безліччю компліментів.

Повідомлялося, що володарка титулу "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь часто радує шанувальників відвертими фотографіями.Один з останніх постів - не виняток, на фото дівчина позує в дуже короткому топі, який ледь прикриває її груди, і трусиках.

Леоніла продемонструвала ідеальні прес і гладку шкіру. Красуня розпустила волосся, які тріпав вітер і, подивившись в камеру, посміхнулася.

Струнке тіло і тонка талія - у цієї красуні все шикарно. Її фігурою просто неможливо надивитися.

Позаду моделі помітно море і камені.

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