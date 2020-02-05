Відома російська співачка Анна Семенович поскаржилася на свою працездатність

Анна опублікувала нове фото в мережі. На знімку Семенович позує в кросівках, штани, пальто і кофтині або чомусь подібному. Також в руках вона тримає сумочку. На тлі можна побачити ялинку і зовсім трохи снігу. Семенович позувала на сходах. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Улюблені як ваші справи? Я ніяк не можу повернутися в робочий графік після відпустки, а ще цей палець на нозі, який болить після операції і я ніяк не можу почати займатися спортом. Лютий виходить дуже щільний і активний , а сил на все це в мене поки що немає , що порадите ? Як повернути мою працездатність і пустити її в справу. Або краще забити на всі справи і продовжувати відпочивати, така думка мене відвідала сьогодні вранці", - написала Анна під знімком.

Фанати встигли поставити більше семи тисяч лайків за годину і написали кілька коментарів:

"Спіть по 12 годин і все пройде, подалі від телефонів. Люблю Вас", "Беладона", "Принцеса", "В зимовий час для бадьорості тіла й духу мені допомагають прогулянки босоніж по снігу. Походиш з ранку на ділянці по свіжому сніжку босий хвилини дві - заряд бадьорості на весь день гарантовано. Шкода що в московському регіоні цієї зими зі снігом бувають перебої....", "Головне все робити в задоволення".

Раніше ми повідомляли, що 39-річна російська співачка Анна Семенович присвятила своїм головним достоїнством і в той же час заговорила про "марафоні стрункості".

Артистка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вона з'явилася в яскравому образі. Семенович розбурхала чорним топом, в який насилу вмістилися її апетитні "близнята" 5-го розміру. Також на ній піджак у клітинку бежевого відтінку і такого ж кольору капелюшок. Аня позувала сидячи, склавши руки попереду так, що її неосяжний бюст виглядає ще більше. Дівчина інтригуюче дивиться прямо в об'єктив.

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