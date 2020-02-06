Співачка Ірина Білик з чоловіком Асланом Ахмадовим і сином Табризом веселилися в одному з київських ТРЦ



Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram української співачки

"Сегодня наконец-то все вместе и нам хорошо! Семья в сборе! Малыш счастлив!

Какие аттракционы вы любите посещать став взрослыми?", - прокоментувала Ірина фото.

Сім'я відпочиває в київському парку розваг Galaxy Park. На фото можна бачити, як щасливі син і чоловік співачки ганяють на машинах.

Та й сама Іра любить пограти на автоматі.

При цьому Ірина навіть на відпочинку не забуває про модний лук. Вона вдягла помаранчеву в'язану шапку, жовті окуляри і синю пайту з блакитним коміром. Чоловік співачки одягнув джинси, толстовку і жовту шапку, а маленький син на фото у смугастій пайті. Звичайно, не забув чоловік співачки і фотоапарат (нагадаємо, що він професійний фотограф).

Все сімейство виглядає дуже щасливим. Це не могли не відзначити фанати співачки, які залишили безліч коментарів під постом.

"Какие вы класнючие. любим эти аттракционы. Когда в Киеве, развлекается здесь всей семьей", "Мальчик чудесный! И вы красавцы!", " Какая красивая семья", " Хоть кто-то в Киеве, а не в Тае", " Молодцы! А , то уже поклонники, твои Ира, стали думать, что Вы не вместе....."



Втім, деякі користувачі були налаштовані не так добродушно і згадали про екс-коханого Білик Дмитра Коляденка.

"А где делся Дима Коляденко?"

Також раніше повідомлялося, Синові співачки Ірини Білик і фотографа Аслана Ахмадова скоро буде чотири роки. Слід зазначити, що хлопчик росте копією свого батька, а той, природно, не може натішитися малюком і постійно хвалиться його фотографіями в соцмережі.