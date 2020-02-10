Зірка Дизель-шоу Єгор Крутоголов розповів про те, як намагався врятувати Марину Поплавський перед смертю
Минуло більше року з моменту трагедії, в якій померла Марина Поплавська. Колектив досі не може забути фатальну дату. Єгор Крутоголов розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна" про отриманої рани, а також щодо Марини Поплавської до безпечних поїздок, і шофера автомобіля, який потрапив в аварію. Про це пише Politeka.
Крутоголов зазначив, що завжди команда сиділа позаду транспортного засобу, де у них були ліжка, щоб можна було відпочивати. А Марина ніколи не лягала і розташовувалася спереду. Поплавська постійно ігнорувала поради бути з усіма.
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