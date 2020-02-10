Зірка Дизель-шоу Єгор Крутоголов розповів про те, як намагався врятувати Марину Поплавський перед смертю

Минуло більше року з моменту трагедії, в якій померла Марина Поплавська. Колектив досі не може забути фатальну дату. Єгор Крутоголов розповів в інтерв'ю телеканалу "Україна" про отриманої рани, а також щодо Марини Поплавської до безпечних поїздок, і шофера автомобіля, який потрапив в аварію. Про це пише Politeka.

Крутоголов зазначив, що завжди команда сиділа позаду транспортного засобу, де у них були ліжка, щоб можна було відпочивати. А Марина ніколи не лягала і розташовувалася спереду. Поплавська постійно ігнорувала поради бути з усіма.

«Якщо ми весь час лежали в задній частині машини, у нас там були зроблені ліжка, то вона практично ніколи не лягала на них. Марина завжди сиділа біля водія. І я не раз підходив до неї і розповідав, що це саме небезпечне місце в машині: «Подивися вперед тут суцільне скло». На що Марина мені завжди відповідала: «Хлопчик мій, ця попа наїздила такий кілометраж на передньому сидінні, що не тобі розповідати, де їй бути». І що після такого скажеш? Ти ж не думаєш в ці моменти про трагічні наслідки», розповів гуморист.

Раніше ми повідомляли, що відомий український комік Єгор Крутоголов, художній керівник "Дизель Студіо", показав спільне фото з сином.

На кадрі Єгор і син Макс позують без одягу. Родина зараз вирушила на острів Маврикій. Можна побачити велику волосатість гумориста на знімку. Макс, як і тато, витріщив для фото очі. Знімок вийшов досить цікавим і смішним.

"Як закінчилися свята?!", підписав кадр шоумен.

Повідомлялося, що В інтернет-мережі вийшло невідоме раніше інтерв'ю з загиблої в ДТП актрисою «Дизель шоу» Мариною Поплавської.

«Я не хочу ускладнювати життя іншим людям, їм і без мене складно. Я вважаю так: люди, будьте простіше! Це правда. Я завжди говорила – навіть якщо всі відмовляться, і мене будуть любити маленькі серця моїх двох племінниць і моя сестра, мені цього вистачить. Для мене це – весь світ, і я буду щаслива. Я не кривлю душею», — відзначала актриса.

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