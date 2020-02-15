Відома актриса Мер'єм Узерлі, що стала відома українському глядачеві завдяки серіалу "Величне століття", опублікувала нове фото



Як передає Politeka.net, знімок вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На кадрі Мер'єм постала в повному "бойовому розкрасі", чим здивувала своїх шанувальників. Зірка дуже рідко публікує фото з мейкапом і воліє зніматися з мінімумом косметики. Але не в цей раз.

Актриса просто зачарувала своїм преображенням своїх шанувальників і в підписі до фото подякувала майстрів за прекрасну роботу. Вони ідеально підкреслили риси обличчя Мер'єм.

Раніше стало відомо, що Мер'єм Узерлі запросили на зйомки нового серіалу на кілька ролей, проте актриса вивчала сценарій і поки не поспішає зі своєю відповіддю. Найближчим часом вона прийме остаточне рішення після переговорів у Стамбулі.

Поки знаменитість не розсекретила назви майбутніх проектів, однак потішила прихильників новиною про своє повернення на телеекрани.

Нагадаємо, актриса стала відомою після виходу серіалу «Величне століття». Актриса турецько-німецького походження швидко запала в серця глядачів і навіть стала еталоном краси в Туреччині.

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