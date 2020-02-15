Популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

Співачка дуже часто ділиться з шанувальниками не тільки постановочними знімками і яскравими кадрами з фотосесій, але ще й цитатами, роздумами і важливими зауваженнями.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися нові кадри, на яких артистка вирішила показати себе в стильному образі, повідомляє Politeka.

Не так давно стало відомо, що Тіна запускає лінію власних парфумів.

«Аромат отримав назву Tina by Tina Karol. Створені з улюблених парфумних нот співачки, парфуми Тіни Кароль - це ніжний квітковий аромат.На стартовій ноті доноситься яблуко і свіжий мандарин, на зміну приходить нота серця весняна конвалія, а після розкривається тональність чайної троянди. Фінал складений зі східних нот на чолі з пачулі, мускусу і витивера», – йдеться на сторінці Тіни.

При цьому сама зірка зазначає, що хотіла створити той аромат, який би подобався самим дівчатам, а дівчата «одягнені» у цей парфум подобалися б своїм другим половинкам. У рамках просування своєї продукції Тіна також з'явилася у Львові на спеціальній презентації. Артистка вразила мережа червоною сукнею з глибоким декольте.

До цього наранних кадрах, які Кароль представила на сторінці в Instagram, як позувала під час спеціальної фотосесії в досить пікантному вигляді - в одному спідньому пастельного відтінку, ледь прикрывшем її струнку фігуру.

Так, зірка зробила фото в напівоголеному вигляді, сидячи на білосніжному тлі. Фотоколажі з чорно-білою обробкою співачка представила в розділі Сторі.

Зазначимо, на співачці можна помітити лише бежевий бюстгальтер, а нижня частина білизни не помітна, оскільки артистка прикрилася ногою для більш чуттєвого ракурсу. Також Кароль розпустила волосся і нанесла на обличчя ніжний макіяж.

Зазначимо, оскільки кадри були представлені в спеціальному розділі Instagram, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

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