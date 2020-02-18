37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка Артура Пирожкова, похвалилася отриманою нагородою у соцмережі

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кадрами з церемонії нагородження журналу MODA topical у номінації "Краща пара року". Очевидно, що остання нагорода дісталася Анжеліці та її чоловікові Олександру Ревва (справжнє ім'я артиста).

Так, красуня з'явилася на церемонії в усьому чорному: на ній майка, яка вигідно підкреслила чудовий бюст, брюки з високою талією і піджак. Прикраса на шиї, ідеальна зачіска і смокі-макіяж доповнили ефектний образ блондинки. Її чоловік також постав в абсолютно чорному вбранні, включаючи костюм, сорочку та краватку.

На кадрах пара стоїть, посміхаючись і притулившись боком один до одного, а Пирожков тримає в руках скляну нагороду "Пара 2020 року".

Шанувальники розсипалися в компліментах, відзначаючи, що навіть "не сумнівалися" в перемозі Анжеліки й Олександра.

"Яка ви гарна пара😍😍😍"

"Ну нарешті!!! Давно ця премія ваша повинна бути🎉💞"

"А ми і не сумнівалися❤️"

"Звичайно ,ви пара року !❤️ Я ж кажу ,таким красивим взагалі покладено титул «найкраща пара у всесвіті»♥️ "

"Повністю згодна з таким вибором! 😍👍👏👏👏 Ви з Олександром дійсно - не показушно, а по-справжньому!! Найкраща!!"

"Зачіска у вас Анжеліка просто чудова!"

"Хто б сумнівався 👌"

Раніше ми повідомляли, дружина Пирожкова поділилася в мережі жарким кадром, де постала в півкроку від поцілунку з чоловіком. Їхні обличчя крупним планом, Анжеліка притулилася щокою до щоки Олександра. Фото вийшло на диво одночасно хвилюючим й дуже ніжним.

Також ми писали, як Анжеліка підкорила Instagram, виставивши фото, на якому вона постала в незвичайній позі. Так, красуня відвідала спортзал і вирішила закарбувати момент, коли вона висіла на турніку головою вниз.

Нагадаємо, що розкішна дружина Артура Пирожкова облягла принадності "тісний" наряд: "найзаповітніша мрія".

А ще Politeka писала, що дружина Артура Пирожкова в "тісному" вбранні розбурхала позою: "Пощастило чоловікові".