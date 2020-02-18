Українська телеведуча Маша Єфросиніна взяла інтерв'ю у співака Melovin

Під час зустрічі Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) зумів відкрито відповісти на деякі запитання, в тому числі була порушена тема хейта в його бік, пише Рoliteka.net.

Так, співак розповів, що розчарувався в співачці Джамалі, як в людині. Як зазначив артист, він її любить, як співачку, але як людину абсолютно не розуміє.

Співак розповів, що розчарувався в Джа після конфлікту у 2018 році. Виявляється, після нацвідбору "Євробачення 2018", де переміг Melovin, зірка поставила лайк під коментарем: "Краще б на Євробачення поїхав Каdnay, а не цей фарбований го**к Melovin" .

Після цього Костянтин опублікував скрін коментаря в своєму Сторизі в Instagram. Співак зазначив, що з даною думкою погодилася Джамала, яка в той час була суддею національного відбору пісенного конкурсу.

Артистка миттю прокоментувала і сказала, що її лайк - це фейк. Однак Melovin наполягає досі, що "сердечко" було поставлено з підтвердженого аккаунта артистки.

Зараз співак навіть не вітається з Джамалою при зустрічі.

Також Melovin згадав, що неприємно про його перемогу на Нацвідборі висловилася і співачка Тоня Матвієнко. У 2018 вона поставила хештеги в пості "катаракта" і "гребаные малолітки". А зараз артистка робить вигляд, що нічого такого не писала.

Нагадаємо, також в інтерв'ю з Єфросиніною Melovin пригадав, як після завершення Національного відбору на Євробачення у ЗМІ стали з'являтися чутки про його роман з Андрієм Данилком.

Такі чутки образили артиста, адже він відчуває величезну повагу до колеги.

«Зателефонував Андрію Михайловичу, а він каже: «Слава Богу...». І все. У мене відразу настрій розквітлий», — зізнався артист.

До речі, Melovin, дійсно, називає Данилко тільки по імені і по батькові: «Я не доріс, щоб називати його Андрієм. Андрій Михайлович. І ніяк інакше. А як можна по-іншому?».

Раніше ми писали, що Melovin зізнався, що він завжди користувався популярністю у дівчат, тому однокласники влаштували жорстоке цькування з 6 класу і тривало це аж до закінчення школи.

Нагадаємо, фаворит Данилко збентежив українців визнанням: "закриваюся в кімнаті і реву"

Як повідомляла Politeka, Данилко разом з мамою Сердючки приголомшили новим фото: «Стоять, як засватані…»

Також Politeka писала про те, що мама Вєрки Сердючки влаштувала переполох в Європі, відео підірвало мережа: «Дурепа»