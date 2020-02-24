Місць у тренерів майже не залишилося

В неділю, 23 грудня, відбувся черговий випуск шоу "Голос країни-10", який став одним з найбільш яскравих у цьому сезоні. Чим же запам'ятався ефір, читайте далі

Одним з яскравих виконавців став офіцер ЗСУ Василь Процюк, який потрапив у команду Тіни Кароль, пише Рoliteka.net. Чоловік приїхав з села Великий Житин (Рівненська область). Він виконав пісню Сергія Бабкіна "Пробач".

До речі, Тіна Кароль стала єдиною, хто розвернув крісло. Співачка сказала, що офіцер виконав пісню до мурашок по шкірі. До того ж, на думку Тіни, Процюк заспівав чисто і інтонаційно.

"Не втратили рівноваги як офіцер. Можна закохатися в хлопця у формі"", - також сказала вона.

Тіна навіть обняла учасника, в цей час Дан Балан, з якому артистці приписують роман, пильно спостерігав за ситуацією, ніби ревнував, але не сказав ні слова.

Здивування викликала і поява на сцені радіоведучого "ХІТ FM", телеведучого і актора дубляжу Дениса Жупника. Він потрапив у команду Тіни Кароль, завдяки пісні Монатіка "Життя співає".

Роман Клюба з Івано-Франківська зумів повернути крісла всіх членів журі. Його сильний баритон вразив зірок. Тіна Кароль стала тренером хлопця.

Найяскравішою виконавицею стала дрег-квін Влада Штерн, а саме - Володимир Мітєв в її образі.

Чоловік заспівав арію Хабанера з опери Кармен. Проте жоден з тренерів до нього так і не повернувся.

Вокалістка Мелен Пасса виконала хіт "Bring It Back" групи "Moloko" і зуміла розгорнути крісла всіх членів журі. Дівчина обрала команду Монатіка.

Микита Ходос прибув до України з Білорусі і зумів потрапити в команду Монатіка. Відомо, що хлопець співав на вулицях і виступав у ресторанах. Зараз Ходос хоче почати новий етап у житті, тому прийшов на проект.

Голос вокалістки зі Львова Уляни Горбачовської підкорив Тіну Кароль. Учасниця вивчає український фольклор і характерний спів у майстрів народної творчості.

Потап і Настя Каменських, а також Дмитро Монатік закрили свої команди. А ось у Тіни Кароль залишилося два місця, у Дана Балана - п'ять. Також кожен тренер зможе взяти собі екстра-учасника. Боротьба триває.

Нагадаємо, сльози Кароль і пранк Остапчука: чим запам'ятався ефір "Голосу країни-10", яскраві моменти

Politeka повідомляла, чим запам'ятався ефір "Голос країни-10": одкровення Кароль з Баланом і не тільки, яскраві кадри

Також Politeka писала, чим запам'ятався ефір "Голосу країни-10": скандал з Даном Баланом і флірт Тіни Кароль