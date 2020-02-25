Відома українська співачка Оля Цибульська похвалилася схудлим тілом в новому знімку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Цибульська пропонує шанувальникам розповісти, як пройшов їх день. Супроводжує це все вона гарним віршем.

«Це той випадок, коли не треба собі боятись

І страхуватися від всіх і всього на всі випадки. ⠀

Я літаю і падаю.⠀

Замазую синці і відрощую нова крила.⠀

Заідаю еклером стрес і роблю масаж від поганого настрою. ⠀

Ми такі всі однакові і мене це не лякає♥️»

Уточнимо, що Цибульська супроводила це всім знімком, де вона позує в чорній сукні, що підкреслює її елегантну, схудлу фігуру. На це звернули увагу і її прихильники.

«Ви чудово виглядаєте, дуже», «така справжня, диво», «красуня», «ідеальне тіло», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що співачка Оля Цибульська похвалилася схудлою фігурою в красивому платті. Артистка опублікувала у своєму Instagram фото з відомим телеведучим Григорієм Решетником.

На знімку обидва позували у вечірніх нарядах. Зокрема Оля вибрала чорне довге плаття, яке обтянуло її фігуру: тонку талію, пишні груди і стегна. Сукня оголила красиві плечі зірки.

Завершили її образ прикраси у вигляді блискучих чокера і браслета, а також шпильки.

Дівчина посміхалася і дивилася в камеру. Її макіяж був з акцентом на очі.

Позували українські знаменитості в ресторані.

Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла про страшну зраду у своєму житті: «Я була не готова».

Як повідомляла Politeka, «Се*з»: Цибульська зробила зізнання про DZIDZIO.

Нагадаємо також, що Цибульська показала, як виглядала в дитинстві: "мимиметр зашкалює"