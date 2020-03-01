Дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова розбурхала шанувальників відвертим чином

Як передає Politeka.net, 37-річна дружина резидента «Comedy Club» і сольного виконавця Артура Пирожкова Анжеліка активно веде свій Instagram, де демонструє своє життя.

На цей раз красуня вирішила порадіти приходу весни і показала спільний знімок зі своїми чарівними доньками.

На фото Анжеліка позує за столом зі своєю 12-річною Алісою і 6-річної Амелі. Дівчатка одягнені в однакові сукні яскраво-червоного кольору, а їх мама вибрала досить відвертий наряд, який підкреслив її апетитні форми.

«Весна.. прийшла.. вона любов'ю пахне.. обійміть близького❤️Нічого на світі не має більшого значення.. Давайте побажаємо нашій Планеті одужання і подумки попросимо вибачення 🙏🏼 Доброго теплого весняного ранку вашим сім'ям!!!», - йдеться у підписі.

Шанувальники розсипалися в компліментах, відзначаючи, що дівчатка ростуть справжніми красунями.

«Яка краса, очі, ох краса!!!!!», «У дівчаток мамині очі 🙂», «Вашої прекрасної сім'ї теж все добре. Здоров'я і щастя вам.🤗🙏», «Анжеліка, ваші😭 дівчинки і Ви це просто щось з чимось! 💘🙏🏻», «Всі красиві.А у молодшої очі 🔥!Щастя вам», «Лапочки дочки»,- пишуть захоплені фоловерів.

Раніше ми повідомляли, дружина Пирожкова не посоромилася показати на публіці жаркий поцілунок з чоловіком. Анжеліка поділилася в Instagram кадром, на якому Олександр притягнув її до себе. Шанувальники прийшли в невимовний захват від такого щирого і полум'яного прояви почуттів.

"Дуже інтелігентний, культурний поцілунок вийшов😂😂😂😂!!! Супер паРА!!👍🏻 " - "😅фух.. спасибі.. намагалися 🙏🏼"; "Хочеться сказати - заздрю,але немає піду з чоловіком поцелуюсь💟Щастя Вам з Олександром🌹🌹🌹"; "Тепер Ви повинні одружитися 😂😂😂в п'ятий раз здається😂😂😂", - писали в коментарях.

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