Українська співачка Джамала, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, опублікувала серію фото зі своїм продюсером, Ігорем Тарнопольским

Артистка розмістила спільні фото в Instagram, пише Рoliteka.net. Як виявилося, у продюсера другого березня день народження.

Зірка порадувала шанувальників кількома особистими фото і селфі з Тарнопольским. І дійсно, знімки були зроблені під час підготовки до виступів, а також прийняття участі в проектах і інших виходів.

"Спасибі, що ти завжди поруч, пліч-о-пліч. Застерігаєш, захищаєш, допомагаєш. Великі сцени, маленькі клуби, червоні доріжки, метро, дороги, дахи, підвали — за цей час ми бачили різне 😂 найцінніше те, що це ніколи не вбивало віру в краще, ти був і залишаєшся мрійником! Не припиняй мріяти! Розуміння і міцного здоров'я! Любимо тебе всією командою! Твої насолодженці ❤️", - написала Джамала.

За п'ять годин пост зібрав майже 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"Вітання Ігорю з Днем народження! Найкращих побажань найкращому продюсеру! 🙏🎁🎉✨", "З днем народження", "Добра вам у всьому❤️👏❤️", "Так у кого там День народження? Фейс мужика там більше ніж самої Джамали. Чому він уліз, захопив чужий простір?", "Вітаю!!! Удачі у всьому і великого щастя!", "Вітаю !!! нехай все у вас вийде! Вірю!", "Приєднуюсь до таких теплих привітань !! Нехай все збудеться !! 💞", "З днем народження !!! Нехай мрії збуваються !!! Щастя, любові, натхнення! !! 🎉🎉🎉🎉🎉", "прекрасні фото👏 ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала з'явилася в чорній сукні з довгими рукавами. Тканина наряду була трохи прозорою в області грудей. Також на співачці були чорні масивні черевики.

Плаття дозволило побачити кругленький животик артистки.

Волосся співачки розпущене, а завершують її образ ланцюжок з кулоном та інші прикраси.

Раніше ми писали, що Джамала розповіла, що повернулася з фіналу українського Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення.

За її словами, виступати в прямому ефірі дуже важко, це шалена напруга.

Нагадаємо, що вагітна Джамала напередодні Євробачення спантеличила чином в леопардовому плаття: «Ось це матуся…».

Як повідомляла Politeka, Джамала одягла відверту сукню, засвітивши округлі форми: «Ну дає!».

Також Politeka писала, що Джамала розповіла про реакцію чоловіка на її другу вагітність: "Ні, я не...".