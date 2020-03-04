Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників, з'явившись на концерті гурту "Іванушки International"

Не так давно артистка розповіла, чому буде періодично зникати з соціальних мереж, а також стане рідше поповнювати свою стрічку в Instagram, повідомляє Politeka.

За словами артистки, вона на місяць позбулася телефону в руках і це їй дуже допомогло, але тепер готова знову радувати яскравими світлинами, хоча вже не так часто, як це було раніше.

На новому кадрі зірка похвалилася відпочинком під час концерту зіркових колег «Іванушек». Позуючи на тлі співаючого натовпу і самих артистів, зірка похвалилася не тільки яскравим макіяжем, акцент якого на яскравій помаді, але ще і новим платтям довжиною в підлогу. Леопардовий принт на блідо-жовтому платті вдало доповнив і завершив представлений лук.

«Лялька Маша, лялька Даша, Просто діти стали старше, Просто, просто всі ми підросли..... P. S: А нам пощастило виглядати набагато молодше свого віку.☺️☺️☺️», – написала зірка під знімком в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники були раді побачити новий кадр:

«ти не на сцені, а релаксуєш на танцполі забавна життєрадісна отримуєш від життя задоволення чарівна і витончена пантерочка 🐆🌷🌷🌷», «Відмінна енергетика і все так само їм обом хлопцям 20 😅 як і нам . І пісні ніколи не старіючі )», «просто чудова Вікторія)))))», «Сонячна посмішка !!!))) молодчинка !!!)))», «Точно як ніби 18👍😂».

До цього зірка порадувала шанувальників новою порцією знімків з відпочинку. Як відомо, дівчина відпочивала на Мальдівах, де щодня влаштовувала гарячі фотосесії в різних вбраннях. Тепер Віка періодично викладає ці знімки. Кожен з них по-своєму прекрасний.

На нових фото Смеюха одягнена в міні-плаття бірюзового кольору. На знімках, де вона присідає, можна розглянути те, чого художник не варто було б показувати.

«ми Всі гідні любові Бога. Якщо Він прощає і любить нас, то і ми повинні прощати і любити ближнього свого, розуміти власну недосконалість і боротися за краще життя! З прощеною неділею, мої дорогі! Щастя, світла і любові!», - написала Віка під фото.

За півгодини пост співачки зібрав понад 1300 лайків. Шанувальники зірки в захваті від нових фотографій.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха без макіяжу показала соковиті мандаринки.

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