Популярна співачка Ганна Седокова зізналася, як пережила насильство
Відповідний пост зірка опублікувала у своєму особистому Instagram, передає Politeka.net.
За словами Седокової, вона піддалася насильству в 12-річному віці.
"Я хочу цим постом встати на захист всіх дівчаток, які знають, як це, коли до тобі домагається п'яний і різкий або просто дорослий. Я знаю, як це. <…> Перевищення влади, не шанобливе ставлення, все це ми терпимо, тому що боїмося каменів які полетіли в нас... Для того, щоб розповісти про те, що сталося, мені знадобилося 25 років і я захоплююся тими, хто не мовчить", - написала зірка у соціальній мережі.
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Ганну Сєдокову на визнання підштовхнув пост співачки Назіми Жанібекової, яка потрапила в подібну ситуацію, після чого вирішила поділитися своїми спогадами 25-річної давності.
Популярна співачка також додала, що зараз вона готова захищати всіх, хто розуміє, яке це — коли тебе домагаються.
"Дівчата, припиніть знецінювати себе, свою душу і свої мрії. Адже не про це наші пісні. Не варто щодня приймати участь у шоу Холостяк, стоячи в черзі з 20 теличок за квіткою і мужиком. Поважайте себе, перш за все, не дозволяйте нікому ставити вас на місце, на якому ви не бажаєте перебувати", - емоційно підсумувала Сєдокова.
"До чого ж це огидно, як шкода, що є такі типи( Терпіти таких мужиків не можу", "Я згодна, проблема обопільна, одні дають, інші бере. А потім вважають, що всі повинні дати, він же самець. Через таких легковажних дівчат страждають інші", "Дуже сильний пост", "Аня, Браво!", "Дякую за ці слова", - пишуть користувачі в коментарях.
Раніше ми розповідали про те, що Анна Сєдокова вирішила сісти на нову дієту. Як з'ясувалося, зірка вирішила відмовитися від молока і яєць.
«Тиждень тому моє життя поділилося на до і після. Я здала аналіз на харчову сумісність (він точно називається по іншому, якщо цікаво напишу). Отже, є ряд продуктів, які викликають у моєму тілі погану реакцію і я поправляюсь. Отже, мій вердикт - мені категоричний не можна яйця і молочні продукти. Я, людина обожнює все, що пов'язано з молоком, сиром і кефірчиком, була змушена викреслити все це з життя, якщо хочу красиву рівну шкіру і тіло своєї мрії», – написала Анна.
При цьому також у відео, яке було опубліковано в Stories, Ганна Сєдокова розповіла про перші результати.
Нагадаємо, Сєдокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.
Також Politeka писала, що Сєдокова вразила шанувальників «найкращим» чином