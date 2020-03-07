37-річна актриса Світлана Ходченкова, яку пам'ятають за фільмами "Квартал 95", спокусила публіку шикарним відпочинком в Дубаї

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала свій номер у фешенебельному готелі Bulgari Resort Dubai. Судячи з накритого столу й підпису до фото, Світлана як раз прокинулася і готувалася поснідати. У кадрі крупним планом зображені страви: в основному це фрукти й сири, і сама актриса, що сиділа поруч на тумбочці.

Дівчина схопилася за голову при вигляді різної смакоти. Примітно, що Світлана постала в екстракороткій футболці соковитого помаранчевого відтінку, яка задерлася, коли вона підняла руку, а також шортиках, розмір яких на межі пристойності.

Шанувальники за лічені хвилини поставили понад 8000 "сердечок" під цим спекотним фото, засипавши актрису привітаннями з прийдешнім 8 Березня і компліментами. А деякі навіть стали напрошуватися на більш близьке знайомство.

"Прекрасне фото з атмосфери і настрою!"

"Красуня)💐"

"Красуня🌹З наступаючим жіночим днем Світлана🌹🌹🌹"

"Ммм... Заздрю білою заздрістю ☀️"

"👍чудовий столик"

"Слухай Свєта давай зустрінемося ти така незвичайна"

Раніше ми повідомляли, Ходченкова збентежила образом "стервозної красуні". Родзинкою вбрання, безумовно, стала шуба з оригінальним візерунком світлого відтінку. Ходченкова з пишною зачіскою і в сонячних окулярах, притиснувши до себе сумочку, нахилилася вперед, пильно вдивляючись кудись вдалину.

"Як-весна?! Вже?! Ну припустимо ..😎", - підписала кадр артистка.

Крім того, ми розповідали, довгонога блондинка Світлана підкорила мережу відвертим фото в купальнику. Дівчина сиділа на бортику басейну, опустивши ноги у воду і задерши голову від насолоди, підставивши обличчя сонячним променям. Стрункі принади акторки нікого не залишать байдужим.

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