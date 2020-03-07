Російська телеведуча, політик і світська левиця Ксенія Собчак поділилася з шанувальниками черговим одкровенням

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 38-річна росіянка опублікувала знімок, на якому виглядає по-весняному свіжою, передає Politeka.

На ній – красива синя сукня з глибоким декольте і довгим рукавом, а в якості аксесуара Ксенія вибрала кілька золотих ланцюжків, один з яких прикрашений діамантами і смарагдами, та золоті персні.

Образ доповнюють ідеальна укладання й професійний макіяж.

«Як проводите вихідні? Я валяюся тюленем і сиджу в інсті. Соромно, але факт)))», – підписала вона знімок.

Раніше ми розповідали, що Собчак звинуватила російську владу у замовчуванні реальних масштабів поширення коронавіруса.

«Чому? Тому що паніки наш уряд боїться набагато більше, ніж вірусу, який поки, за статистикою, вбиває стільки ж, скільки пневмонія або грип, але наводить жах», – пише вона в соцмережі.

Телеведуча розповіла, що до неї з Китаю прилетів викладач для її сина Платона. Він дістався прямим рейсом, ніяких проблем не було. При виході з літака у нього всього лише поміряли температуру. Ніяких інших тестів ніхто не проводив. Собчак розповіла, що зняла для вчителя окрему квартиру, щоб провести тест на коронавірус, перш ніж допустити його до сина. Але зробити аналіз не змогла.

Ми також писали, що колишній чоловік Ксенії Собчак Максим Віторган серйозно захворів. Він особисто звернувся за допомогою до московських медиків. Чоловік поскаржився фахівцям на підвищену температуру і задишку. Йому діагностували пневмонію, але від госпіталізації актор відмовився.

Нагадаємо, що телеведуча Ксенія Собчак перервала мовчання і заговорила про нову вагітність.

Як повідомляла Politeka, Собчак безглуздо виправдалася за дії РФ в Україні: "Там жили росіяни, а не українці".

Також Politeka писала, що Собчак посвітила грудьми у сміливому декольте і шокувала новою зовнішністю: "на себе не схожа".