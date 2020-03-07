Відома телеведуча Леся Нікітюк в трусах привітала жінок з весняним святом

Як передає Politeka, українська телезірка Леся Нікітюк порушила мережу новим пікантним знімком.

Так, артистка позує в одних трусах і у в'язаному светрі. Досить відверте фото з'явилося на особистій сторінці Нікітюк в Instagram.

« З весною вас!!! Бусінки🌸🌸🌸Кохайте і будьте коханими! Забувайте всі свої комплекси, викидайте з голови погані думки!!! Вірте в себе, ви найкращі! Кожна з нас знайде своє щастя! Якщо падаєте, зробіть сексуальну фотку і впєрьоооод до нового😆❤️❤️❤️ », - написала Леся.

Як і очікувалося, користувачі мережі також написали багато коментарів у відповідь, привітавши телеведучу зі святом і зазначивши, що вона виглядає просто чудово.

«Шикарна 😍», «Класна фотка», «Красотулька ти наша», «Леся, ти красуня😍, але ця тупа чубчик тобі зовсім не йде. А ТАК БОМБА! 😍🔥», - пишуть люди.

Раніше в Инстаграме зірки з'явився незвичайний фотоколаж зірки, на якому вона позувала відразу в двох різних вбраннях.

На першому кадрі артистка показала струнку фігуру в білосніжному топі і золотистої міні-спідниці. А ось на другому, нібито невдалий кадрі, зірка одягнена в лавандового майці і джинсових шортах. Під колажем зірка запитала у шанувальників, який з кадрів їм підходить більше і як зазвичай фанати позують на своїх кадрах.

Варто відзначити, що під час відпочинку зірка часто показує, як їсть і вибирає різні смаколики. При цьому виглядає артистка досить стрункою. Саме тому багато стали цікавитися секретами чудової форми.

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